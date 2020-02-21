دوريات شرطة الرياض تضبط أكثر من ١٠٠ مخالفة .. تظليل ونزع لوحات مركبات وتعديل هياكل

كثّفت شرطة الرياض ممثلة بشعبة دوريات الشرطة مساء الخميس ١٤٤١/٦/٢٦، وجودها في منطقة الخدمات الواقعة على طريق المطار، والمحاذية لمحيط جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ لمنع انتشار الظواهر السلبية والتجمعات المزعجة.

واستمرت حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة، حيث تركزت الجهود على رصد كل ما من شأنه مخالفة الأنظمة والقوانين، وجاوز عدد المخالفات التي تمّ ضبطها ١٠٠ مخالفة تنوّعت بين نزع لوحات المركبات وتغيير وتعديل الهياكل والتظليل.

يأتي ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الظواهر السلبية والتجمعات المزعجة خلال عطلة نهاية الأسبوع.