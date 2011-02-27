رئيس "أموال القاصرين": أسأل الله التوفيق في تحقيق رؤى القيادة

رفع شكره لخادم الحرمين وولي عهده على الثقة الملكية الكريمة

رفع المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ؛ أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله - على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم، سائلاً المولى الكريم العون والتوفيق والسداد في تأدية هذه الأمانة العظيمة وتحقيق توجيهات ورؤى ولاة الأمر، وفقهم الله، لخدمة هذه الفئة الغالية في وطننا الحبيب.

وأعرب "آل الشيخ"؛ عن شكره للدكتور محمد العيسى؛ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، والدكتور وليد الصمعاني؛ وزير العدل، وأعضاء مجلس الإدارة السابقين، والعاملين كافة في الهيئة على ما قاموا به من عمل لتأسيس الهيئة.

وأكد أن المرحلة القادمة من عمل الهيئة سيتم تطوير حوكمة العمل والمنظومة والنظر في أفضل المجالات التي يتم من خلالها تنمية أموال القاصرين ومَن في حكمهم بشكل يعود عليهم بالنفع والفائدة ويسهم في زيادة العائد من استثمار هذه الأموال، ويعمل على المساهمة في تطوير مختلف سبل التنمية في المملكة.

ووصف "آل الشيخ"؛ الأوامر الملكية التي صدرت أمس، بأنها ذات أهمية كبرى، وتعد من الخطوات التطويرية في دفع عجلة التنمية في المملكة والرفع من قدرات القطاعات كافة بتطوير أنظمتها، وتجديد الدماء بها من خلال كوادر مؤهلة ومتخصّصة تسهم في إكمال مسيرة الرجال الكرام السابقين الذين عملوا في هذه القطاعات.

وأضاف: "الأوامر الملكية ستسهم، بإذن الله، في الرقي بالأنظمة واللوائح والتنظيمات والعاملين والعمليات في هذه الجهات بما يحقق توجيهات ورؤي ولاة الأمر، ويتواكب مع رؤية المملكة 2030م".