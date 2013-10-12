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نائب وزير العمل يزور دارَيْ الحضانة والملاحظة بجدة ويلتقي الأيتام

تفقد المرافق والأقسام واستمع لشرح حول البرامج والأنشطة داخلهما

زار ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية، دار الحضانة الاجتماعية (فرع الشاطئ) بمحافظة جدة، وكان في استقباله مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي، ومدير إدارة الإشراف الاجتماعي حسين قدير، ومديرة الدار مريم اليماني.

وتفصيلاً، اطلع "الغانمي" خلال جولته على أبرز ما تحويه الدار من أقسام ومرافق، والتقى الأبناء الأيتام مستمعًا لهم، كما استمع لما يقدَّم من برامج وأنشطه لهم.

عقب ذلك زار نائب وزير العمل دار الملاحظة بجدة متفقدًا المرافق والصالات الرياضية، ومستمعًا لشرح مفصل من قِبل مدير دار الملاحظة نايف البقمي عن البرامج والأنشطة التي تقدَّم للأبناء الأحداث.

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نائب وزير العمل يزور دارَيْ الحضانة والملاحظة بجدة ويلتقي الأيتام
سبق

زار ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية، دار الحضانة الاجتماعية (فرع الشاطئ) بمحافظة جدة، وكان في استقباله مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي، ومدير إدارة الإشراف الاجتماعي حسين قدير، ومديرة الدار مريم اليماني.

وتفصيلاً، اطلع "الغانمي" خلال جولته على أبرز ما تحويه الدار من أقسام ومرافق، والتقى الأبناء الأيتام مستمعًا لهم، كما استمع لما يقدَّم من برامج وأنشطه لهم.

عقب ذلك زار نائب وزير العمل دار الملاحظة بجدة متفقدًا المرافق والصالات الرياضية، ومستمعًا لشرح مفصل من قِبل مدير دار الملاحظة نايف البقمي عن البرامج والأنشطة التي تقدَّم للأبناء الأحداث.

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
09:05 PM

نائب وزير العمل يزور دارَيْ الحضانة والملاحظة بجدة ويلتقي الأيتام

تفقد المرافق والأقسام واستمع لشرح حول البرامج والأنشطة داخلهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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زار ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية، دار الحضانة الاجتماعية (فرع الشاطئ) بمحافظة جدة، وكان في استقباله مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي، ومدير إدارة الإشراف الاجتماعي حسين قدير، ومديرة الدار مريم اليماني.

وتفصيلاً، اطلع "الغانمي" خلال جولته على أبرز ما تحويه الدار من أقسام ومرافق، والتقى الأبناء الأيتام مستمعًا لهم، كما استمع لما يقدَّم من برامج وأنشطه لهم.

عقب ذلك زار نائب وزير العمل دار الملاحظة بجدة متفقدًا المرافق والصالات الرياضية، ومستمعًا لشرح مفصل من قِبل مدير دار الملاحظة نايف البقمي عن البرامج والأنشطة التي تقدَّم للأبناء الأحداث.

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