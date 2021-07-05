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القضاء المصري ينصف سعوديًّا تعرَّض لاحتيال وهروب "العامل" بأمواله قبل 5 سنوات

استدان 85 ألف ريال كبضاعة لمتجر أغذية كان يعمل به غرب الدوادمي

أنصفت محكمة مصرية مواطنًا سعوديًّا، يعمل في مجال تجارة الأغذية، كان قد تعرَّض لعملية احتيال ومديونية بعشرات الآلاف من قِبل وافد مصري، ثم غادر السعودية هاربًا لبلاده.

ووفق المواطن "غزاي الدلبحي" فقد بدأت القصة في عام 2016 حينما كان يتردد الوافد المصري على متجره بالبجادية غرب محافظة الدوادمي، وقام بشراء بضاعة بمبلغ 85 ألف ريال، عبارة عن مواد غذائية لمتجر آخر معروف في المنطقة نفسها، يعمل به، ووعد بالسداد وقتها، إلا أنه فاجأ الجميع بالسفر بخروج نهائي لبلده.

ويضيف "الدلبحي" بأنه بدأ بالتواصل معه عن طريق الهاتف، ولكنه رفض دفع أي مبلغ، وصدرت منه عبارات لا تليق ظنًّا منه أنه أصبح بعيدًا عن المحاسبة، وبعدها تقدم المواطن بشكوى رسمية ضده لدى السلطات المصرية مرفقة بالمستندات المالية الرسمية، وتمت إحالتها لمحكمة الإسماعيلية التنفيذية، وشقت طريقها في الجلسات والمطالبات، وبعد 5 سنوات صدر هذا الأسبوع الحكم المؤيِّد بإلزام المدَّعى عليه "المصري" بسداد كامل المديونية المترتبة عليه للمواطن السعودي.

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القضاء المصري ينصف سعوديًّا تعرَّض لاحتيال وهروب "العامل" بأمواله قبل 5 سنوات
سبق

أنصفت محكمة مصرية مواطنًا سعوديًّا، يعمل في مجال تجارة الأغذية، كان قد تعرَّض لعملية احتيال ومديونية بعشرات الآلاف من قِبل وافد مصري، ثم غادر السعودية هاربًا لبلاده.

ووفق المواطن "غزاي الدلبحي" فقد بدأت القصة في عام 2016 حينما كان يتردد الوافد المصري على متجره بالبجادية غرب محافظة الدوادمي، وقام بشراء بضاعة بمبلغ 85 ألف ريال، عبارة عن مواد غذائية لمتجر آخر معروف في المنطقة نفسها، يعمل به، ووعد بالسداد وقتها، إلا أنه فاجأ الجميع بالسفر بخروج نهائي لبلده.

ويضيف "الدلبحي" بأنه بدأ بالتواصل معه عن طريق الهاتف، ولكنه رفض دفع أي مبلغ، وصدرت منه عبارات لا تليق ظنًّا منه أنه أصبح بعيدًا عن المحاسبة، وبعدها تقدم المواطن بشكوى رسمية ضده لدى السلطات المصرية مرفقة بالمستندات المالية الرسمية، وتمت إحالتها لمحكمة الإسماعيلية التنفيذية، وشقت طريقها في الجلسات والمطالبات، وبعد 5 سنوات صدر هذا الأسبوع الحكم المؤيِّد بإلزام المدَّعى عليه "المصري" بسداد كامل المديونية المترتبة عليه للمواطن السعودي.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
09:20 PM

القضاء المصري ينصف سعوديًّا تعرَّض لاحتيال وهروب "العامل" بأمواله قبل 5 سنوات

استدان 85 ألف ريال كبضاعة لمتجر أغذية كان يعمل به غرب الدوادمي

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فهد الغبيوي - الدوادمي
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أنصفت محكمة مصرية مواطنًا سعوديًّا، يعمل في مجال تجارة الأغذية، كان قد تعرَّض لعملية احتيال ومديونية بعشرات الآلاف من قِبل وافد مصري، ثم غادر السعودية هاربًا لبلاده.

ووفق المواطن "غزاي الدلبحي" فقد بدأت القصة في عام 2016 حينما كان يتردد الوافد المصري على متجره بالبجادية غرب محافظة الدوادمي، وقام بشراء بضاعة بمبلغ 85 ألف ريال، عبارة عن مواد غذائية لمتجر آخر معروف في المنطقة نفسها، يعمل به، ووعد بالسداد وقتها، إلا أنه فاجأ الجميع بالسفر بخروج نهائي لبلده.

ويضيف "الدلبحي" بأنه بدأ بالتواصل معه عن طريق الهاتف، ولكنه رفض دفع أي مبلغ، وصدرت منه عبارات لا تليق ظنًّا منه أنه أصبح بعيدًا عن المحاسبة، وبعدها تقدم المواطن بشكوى رسمية ضده لدى السلطات المصرية مرفقة بالمستندات المالية الرسمية، وتمت إحالتها لمحكمة الإسماعيلية التنفيذية، وشقت طريقها في الجلسات والمطالبات، وبعد 5 سنوات صدر هذا الأسبوع الحكم المؤيِّد بإلزام المدَّعى عليه "المصري" بسداد كامل المديونية المترتبة عليه للمواطن السعودي.

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