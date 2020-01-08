النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المسند: الجبهة الهوائية الباردة تدخل الأجواء وهذه تأثيراتها

قال مغرّداً: حالة الاستقرار مستمرة اليوم عدا المرتفعات

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تثير الجبهة الهوائية الباردة، ومعها رياح شمالية غربية نشطة وباردة الغبار في المناطق المفتوحة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع أن تدخل الجبهة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي المتوسطي L، ومعها رياح شمالية غربية نشطة وباردة، وقد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة في الشمال والشمال الغربي من #السعودية.

وأضاف: حالة الاستقرار مستمرة لهذا اليوم، عدا المرتفعات الجنوبية الغربية فقد تهطل بعض الأمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، نجران)، وسماء غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطارٌ متفرقة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية).

حالة الطقس استقرار جوي الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المسند: الجبهة الهوائية الباردة تدخل الأجواء وهذه تأثيراتها
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تثير الجبهة الهوائية الباردة، ومعها رياح شمالية غربية نشطة وباردة الغبار في المناطق المفتوحة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع أن تدخل الجبهة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي المتوسطي L، ومعها رياح شمالية غربية نشطة وباردة، وقد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة في الشمال والشمال الغربي من #السعودية.

وأضاف: حالة الاستقرار مستمرة لهذا اليوم، عدا المرتفعات الجنوبية الغربية فقد تهطل بعض الأمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، نجران)، وسماء غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطارٌ متفرقة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية).

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
08:19 AM

المسند: الجبهة الهوائية الباردة تدخل الأجواء وهذه تأثيراتها

قال مغرّداً: حالة الاستقرار مستمرة اليوم عدا المرتفعات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,630

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تثير الجبهة الهوائية الباردة، ومعها رياح شمالية غربية نشطة وباردة الغبار في المناطق المفتوحة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع أن تدخل الجبهة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي المتوسطي L، ومعها رياح شمالية غربية نشطة وباردة، وقد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة في الشمال والشمال الغربي من #السعودية.

وأضاف: حالة الاستقرار مستمرة لهذا اليوم، عدا المرتفعات الجنوبية الغربية فقد تهطل بعض الأمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، نجران)، وسماء غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطارٌ متفرقة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية).

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,490
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,785
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,205
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,775

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة