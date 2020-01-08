المسند: الجبهة الهوائية الباردة تدخل الأجواء وهذه تأثيراتها

قال مغرّداً: حالة الاستقرار مستمرة اليوم عدا المرتفعات

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تثير الجبهة الهوائية الباردة، ومعها رياح شمالية غربية نشطة وباردة الغبار في المناطق المفتوحة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع أن تدخل الجبهة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي المتوسطي L، ومعها رياح شمالية غربية نشطة وباردة، وقد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة في الشمال والشمال الغربي من #السعودية.

وأضاف: حالة الاستقرار مستمرة لهذا اليوم، عدا المرتفعات الجنوبية الغربية فقد تهطل بعض الأمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، نجران)، وسماء غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطارٌ متفرقة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية).