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إنشاء أكبر تجربة بالعالم للأدوية في بريطانيا لعلاج "كورونا" بسرعة غير مسبوقة

صحيفة "الجارديان": تعلق الآمال على إيجاد بعض الأجوبة خلال أسابيع

كشفت صحيفة "الجارديان" عن إجراء في بريطانيا يعد الأكبر من نوعه عالميًا لتجربة عقاقير لعلاج مرضى كوفيد 19 بسرعة غير مسبوقة، وتعلق الآمال على إيجاد بعض الأجوبة خلال أسابيع.

وأوضحت الصحيفة أن تجربة التعافي شملت أكثر من 5 آلاف مريض في 165 من مستشفيات خدمات الصحة الوطنية حول المملكة المتحدة في شهر، قبل إجراء تجارب مماثلة في الولايات المتحدة وأوروبا والتي يشارك بها بعض المئات. وقال بيتر هوربي، أستاذ الأمراض المعدية الناشئة والصحة العالمية في جامعة أكسفورد والذي يقود البحث، إن هذه هي التجربة الأكبر في العالم.

ويتوقع فريق التعافي أن يكون الأول في امتلاك البيانات الحاسمة. ويوضح البروفيسور هوربي أنهم يخمنون إمكانية الحصول على نتائج في شهر يونيو. ولو كان من الواضح أن هناك فوائد، فإن الإجابة ستكون متاحة في وقت أسرع، لكنه حذر من أنه في حالة كوفيد 19، لا يوجد رصاصة سحرية.

وتوضح "الجارديان" أن الفريق يعمل على خلفية استخدام أطباء حول العالم عقارات يعتقدون أنها يمكن أن تكون علاجًا يشير إلى استخدام رحيم به دون أن يكون هناك أدلة علمية جيدة حتى الآن. وكان الرئيس ترامب قد أيد استخدام الهيدروكسي كلوروكوين، وهو شكل أقل سمية من عقار الكلوروكوين القديم لمكافحة الملاريا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنشاء أكبر تجربة بالعالم للأدوية في بريطانيا لعلاج "كورونا" بسرعة غير مسبوقة
سبق

كشفت صحيفة "الجارديان" عن إجراء في بريطانيا يعد الأكبر من نوعه عالميًا لتجربة عقاقير لعلاج مرضى كوفيد 19 بسرعة غير مسبوقة، وتعلق الآمال على إيجاد بعض الأجوبة خلال أسابيع.

وأوضحت الصحيفة أن تجربة التعافي شملت أكثر من 5 آلاف مريض في 165 من مستشفيات خدمات الصحة الوطنية حول المملكة المتحدة في شهر، قبل إجراء تجارب مماثلة في الولايات المتحدة وأوروبا والتي يشارك بها بعض المئات. وقال بيتر هوربي، أستاذ الأمراض المعدية الناشئة والصحة العالمية في جامعة أكسفورد والذي يقود البحث، إن هذه هي التجربة الأكبر في العالم.

ويتوقع فريق التعافي أن يكون الأول في امتلاك البيانات الحاسمة. ويوضح البروفيسور هوربي أنهم يخمنون إمكانية الحصول على نتائج في شهر يونيو. ولو كان من الواضح أن هناك فوائد، فإن الإجابة ستكون متاحة في وقت أسرع، لكنه حذر من أنه في حالة كوفيد 19، لا يوجد رصاصة سحرية.

وتوضح "الجارديان" أن الفريق يعمل على خلفية استخدام أطباء حول العالم عقارات يعتقدون أنها يمكن أن تكون علاجًا يشير إلى استخدام رحيم به دون أن يكون هناك أدلة علمية جيدة حتى الآن. وكان الرئيس ترامب قد أيد استخدام الهيدروكسي كلوروكوين، وهو شكل أقل سمية من عقار الكلوروكوين القديم لمكافحة الملاريا.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
11:32 PM

إنشاء أكبر تجربة بالعالم للأدوية في بريطانيا لعلاج "كورونا" بسرعة غير مسبوقة

صحيفة "الجارديان": تعلق الآمال على إيجاد بعض الأجوبة خلال أسابيع

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محمد البقمي - الرياض
2
13,220

كشفت صحيفة "الجارديان" عن إجراء في بريطانيا يعد الأكبر من نوعه عالميًا لتجربة عقاقير لعلاج مرضى كوفيد 19 بسرعة غير مسبوقة، وتعلق الآمال على إيجاد بعض الأجوبة خلال أسابيع.

وأوضحت الصحيفة أن تجربة التعافي شملت أكثر من 5 آلاف مريض في 165 من مستشفيات خدمات الصحة الوطنية حول المملكة المتحدة في شهر، قبل إجراء تجارب مماثلة في الولايات المتحدة وأوروبا والتي يشارك بها بعض المئات. وقال بيتر هوربي، أستاذ الأمراض المعدية الناشئة والصحة العالمية في جامعة أكسفورد والذي يقود البحث، إن هذه هي التجربة الأكبر في العالم.

ويتوقع فريق التعافي أن يكون الأول في امتلاك البيانات الحاسمة. ويوضح البروفيسور هوربي أنهم يخمنون إمكانية الحصول على نتائج في شهر يونيو. ولو كان من الواضح أن هناك فوائد، فإن الإجابة ستكون متاحة في وقت أسرع، لكنه حذر من أنه في حالة كوفيد 19، لا يوجد رصاصة سحرية.

وتوضح "الجارديان" أن الفريق يعمل على خلفية استخدام أطباء حول العالم عقارات يعتقدون أنها يمكن أن تكون علاجًا يشير إلى استخدام رحيم به دون أن يكون هناك أدلة علمية جيدة حتى الآن. وكان الرئيس ترامب قد أيد استخدام الهيدروكسي كلوروكوين، وهو شكل أقل سمية من عقار الكلوروكوين القديم لمكافحة الملاريا.

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