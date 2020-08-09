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الطائف.. إزالة إحداثات عشوائية بالسيل الكبير بمساحة تجاوزت 100 ألف م2

شملت أسوارًا إسمنتية وعقومًا ترابية وغرفًا حديدية وخيامًا وأشغالًا متنوعة

أزالت أمانة الطائف ممثلة في بلدية السيل الكبير الفرعية تعديات أقيمت على جنبات طريق السيل شمال الطائف بمساحة تجاوزت 100 ألف متر مربع، إذ عمد المحدثون على إقامة تعديات مختلفة كالأسوار الإسمنتية والعقوم الترابية والغرف الحديدية والخيام وأشغال متنوعة دون مسوغ نظامي.
وباشرت آليات الأمانة مدعومة بالقوة الأمنية ولجنة التعديات بشمال الطائف أعمال إزالة التعديات للحد من استغلال الأراضي الحكومية البيضاء، حيث تهدف أعمال التعديات المقامة إلى استغلال الأراضي على الطرق السريعة والمجاورة للمشاريع التنموية بهدف تحويلها لملكيات خاصة لتحقيق مكاسب مالية سريعة بطريقة غير مشروعة, إلى جانب معالجة عدد من التعديات العشوائية المخالفة على أراضٍ بيضاء حكومية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

أمانة الطائف بلدية السيل الكبير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف.. إزالة إحداثات عشوائية بالسيل الكبير بمساحة تجاوزت 100 ألف م2
سبق

أزالت أمانة الطائف ممثلة في بلدية السيل الكبير الفرعية تعديات أقيمت على جنبات طريق السيل شمال الطائف بمساحة تجاوزت 100 ألف متر مربع، إذ عمد المحدثون على إقامة تعديات مختلفة كالأسوار الإسمنتية والعقوم الترابية والغرف الحديدية والخيام وأشغال متنوعة دون مسوغ نظامي.
وباشرت آليات الأمانة مدعومة بالقوة الأمنية ولجنة التعديات بشمال الطائف أعمال إزالة التعديات للحد من استغلال الأراضي الحكومية البيضاء، حيث تهدف أعمال التعديات المقامة إلى استغلال الأراضي على الطرق السريعة والمجاورة للمشاريع التنموية بهدف تحويلها لملكيات خاصة لتحقيق مكاسب مالية سريعة بطريقة غير مشروعة, إلى جانب معالجة عدد من التعديات العشوائية المخالفة على أراضٍ بيضاء حكومية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
04:06 PM

الطائف.. إزالة إحداثات عشوائية بالسيل الكبير بمساحة تجاوزت 100 ألف م2

شملت أسوارًا إسمنتية وعقومًا ترابية وغرفًا حديدية وخيامًا وأشغالًا متنوعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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أزالت أمانة الطائف ممثلة في بلدية السيل الكبير الفرعية تعديات أقيمت على جنبات طريق السيل شمال الطائف بمساحة تجاوزت 100 ألف متر مربع، إذ عمد المحدثون على إقامة تعديات مختلفة كالأسوار الإسمنتية والعقوم الترابية والغرف الحديدية والخيام وأشغال متنوعة دون مسوغ نظامي.
وباشرت آليات الأمانة مدعومة بالقوة الأمنية ولجنة التعديات بشمال الطائف أعمال إزالة التعديات للحد من استغلال الأراضي الحكومية البيضاء، حيث تهدف أعمال التعديات المقامة إلى استغلال الأراضي على الطرق السريعة والمجاورة للمشاريع التنموية بهدف تحويلها لملكيات خاصة لتحقيق مكاسب مالية سريعة بطريقة غير مشروعة, إلى جانب معالجة عدد من التعديات العشوائية المخالفة على أراضٍ بيضاء حكومية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

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