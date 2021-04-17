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اختيار مبتعث سعودي كأول شخص غير أسترالي يعمل بالحكومة الفيدرالية لطب الطوارئ والكوارث

أعرب عن شكره لـ"سبق" على اهتمامها وتسليطها الضوء على إنجازات المبتعثين

كأول شخص غير أسترالي يعمل في الحكومة الفيدرالية الأسترالية في إدارة الأزمات والكوارث خلال أزمة جائحة كورونا، تم اختيار المبتعث السعودي "محمد علي القحطاني"، اختصاصي طب الطوارئ والإسعاف كأحد أعضاء فريق عمل إدارة الأزمات والكوارث والعمليات الطارئة بحكومة ولاية كوينزلاند أستراليا.

وعبّر المبتعث لنيل شهادة التخصص في الأزمات والكوارث لـ "سبق" عن فخره واعتزازه باختياره كمتخصص يخوض تجربة دولية في إدارة الأزمات والكوارث وذلك خلال جائحة فيروس كورونا( كوفيد - 19).

مؤكدًا أن ذلك يثبت تميز وكفاءة المبتعثين السعوديين في كل الدول والمجالات والتخصصات، مقدمًا في هذا الصدد شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله لدعمهم نجاح وتميز المبتعثين والمبتعثات في جميع أنحاء العالم.

وشارك المبتعث القحطاني في التعاون والعمل مع المختصين خلال جائحة كورونا في الدولة وحتى الآن وكانت جهوده مشكورة من قِبل الجميع.

وأوضح القحطاني أنه تلقى شكر وتقدير الوزير “كريق كرافورد “وزير الخدمات الطبية الطارئة والحرائق في ولاية كوينزلاند أستراليا ومساعدته، إذ عبرا له عن إعجابهما بقدراته وكفاءته خلال مؤتمر اليوم الدولي للتقليل من حدة الكوارث والأزمات.

وأشار إلى أنه ناقش مع المختصين الأستراليين آلية العمل المشترك بين السعودية وأستراليا وتبادل الخبرات في مجال إدارة الأزمات والكوارث في المستقبل القريب.

وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قدم المبتعث القحطاني باسمه واسم المبتعثين التهنئة لقيادتنا الرشيدة وأهاليهم وأسرهم وذويهم في المملكة سائلاً الله سبحانه أن يُعيد هذا الشهر المبارك على الجميع بالخير والبركات.

وأعرب عن شكره لصحيفة "سبق"، على اهتمامها وإبرازها إنجازات المبتعثين السعوديين ونجاحهم في رفع اسم السعودية عاليًا في الأوساط العلمية العالمية.

يُذكر أن أستراليا تعد من أوائل الدول في التصدي لأنواع الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، الحرائق، السيول وغيرها.

مبتعث سعودي محمد علي القحطاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختيار مبتعث سعودي كأول شخص غير أسترالي يعمل بالحكومة الفيدرالية لطب الطوارئ والكوارث
سبق

كأول شخص غير أسترالي يعمل في الحكومة الفيدرالية الأسترالية في إدارة الأزمات والكوارث خلال أزمة جائحة كورونا، تم اختيار المبتعث السعودي "محمد علي القحطاني"، اختصاصي طب الطوارئ والإسعاف كأحد أعضاء فريق عمل إدارة الأزمات والكوارث والعمليات الطارئة بحكومة ولاية كوينزلاند أستراليا.

وعبّر المبتعث لنيل شهادة التخصص في الأزمات والكوارث لـ "سبق" عن فخره واعتزازه باختياره كمتخصص يخوض تجربة دولية في إدارة الأزمات والكوارث وذلك خلال جائحة فيروس كورونا( كوفيد - 19).

مؤكدًا أن ذلك يثبت تميز وكفاءة المبتعثين السعوديين في كل الدول والمجالات والتخصصات، مقدمًا في هذا الصدد شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله لدعمهم نجاح وتميز المبتعثين والمبتعثات في جميع أنحاء العالم.

وشارك المبتعث القحطاني في التعاون والعمل مع المختصين خلال جائحة كورونا في الدولة وحتى الآن وكانت جهوده مشكورة من قِبل الجميع.

وأوضح القحطاني أنه تلقى شكر وتقدير الوزير “كريق كرافورد “وزير الخدمات الطبية الطارئة والحرائق في ولاية كوينزلاند أستراليا ومساعدته، إذ عبرا له عن إعجابهما بقدراته وكفاءته خلال مؤتمر اليوم الدولي للتقليل من حدة الكوارث والأزمات.

وأشار إلى أنه ناقش مع المختصين الأستراليين آلية العمل المشترك بين السعودية وأستراليا وتبادل الخبرات في مجال إدارة الأزمات والكوارث في المستقبل القريب.

وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قدم المبتعث القحطاني باسمه واسم المبتعثين التهنئة لقيادتنا الرشيدة وأهاليهم وأسرهم وذويهم في المملكة سائلاً الله سبحانه أن يُعيد هذا الشهر المبارك على الجميع بالخير والبركات.

وأعرب عن شكره لصحيفة "سبق"، على اهتمامها وإبرازها إنجازات المبتعثين السعوديين ونجاحهم في رفع اسم السعودية عاليًا في الأوساط العلمية العالمية.

يُذكر أن أستراليا تعد من أوائل الدول في التصدي لأنواع الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، الحرائق، السيول وغيرها.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
10:45 PM

اختيار مبتعث سعودي كأول شخص غير أسترالي يعمل بالحكومة الفيدرالية لطب الطوارئ والكوارث

أعرب عن شكره لـ"سبق" على اهتمامها وتسليطها الضوء على إنجازات المبتعثين

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عبدالحكيم شار - الرياض
2
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كأول شخص غير أسترالي يعمل في الحكومة الفيدرالية الأسترالية في إدارة الأزمات والكوارث خلال أزمة جائحة كورونا، تم اختيار المبتعث السعودي "محمد علي القحطاني"، اختصاصي طب الطوارئ والإسعاف كأحد أعضاء فريق عمل إدارة الأزمات والكوارث والعمليات الطارئة بحكومة ولاية كوينزلاند أستراليا.

وعبّر المبتعث لنيل شهادة التخصص في الأزمات والكوارث لـ "سبق" عن فخره واعتزازه باختياره كمتخصص يخوض تجربة دولية في إدارة الأزمات والكوارث وذلك خلال جائحة فيروس كورونا( كوفيد - 19).

مؤكدًا أن ذلك يثبت تميز وكفاءة المبتعثين السعوديين في كل الدول والمجالات والتخصصات، مقدمًا في هذا الصدد شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله لدعمهم نجاح وتميز المبتعثين والمبتعثات في جميع أنحاء العالم.

وشارك المبتعث القحطاني في التعاون والعمل مع المختصين خلال جائحة كورونا في الدولة وحتى الآن وكانت جهوده مشكورة من قِبل الجميع.

وأوضح القحطاني أنه تلقى شكر وتقدير الوزير “كريق كرافورد “وزير الخدمات الطبية الطارئة والحرائق في ولاية كوينزلاند أستراليا ومساعدته، إذ عبرا له عن إعجابهما بقدراته وكفاءته خلال مؤتمر اليوم الدولي للتقليل من حدة الكوارث والأزمات.

وأشار إلى أنه ناقش مع المختصين الأستراليين آلية العمل المشترك بين السعودية وأستراليا وتبادل الخبرات في مجال إدارة الأزمات والكوارث في المستقبل القريب.

وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قدم المبتعث القحطاني باسمه واسم المبتعثين التهنئة لقيادتنا الرشيدة وأهاليهم وأسرهم وذويهم في المملكة سائلاً الله سبحانه أن يُعيد هذا الشهر المبارك على الجميع بالخير والبركات.

وأعرب عن شكره لصحيفة "سبق"، على اهتمامها وإبرازها إنجازات المبتعثين السعوديين ونجاحهم في رفع اسم السعودية عاليًا في الأوساط العلمية العالمية.

يُذكر أن أستراليا تعد من أوائل الدول في التصدي لأنواع الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، الحرائق، السيول وغيرها.

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