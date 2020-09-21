لجنة مزاد تربة حائل للإبل تعلن نتائج مسابقة التصوير الاحترافي

على جائزة رجل الأعمال الشيخ منصور بن متعب بن مزيد

أعلنت اللجنة المنظمة لمزاد تربة حائل للإبل في نسخته الثالثة، نتائج مسابقة التصوير الاحترافي (الفوتوغرافي والفيديو) على جائزة رجل الأعمال الشيخ منصور بن متعب بن مزيد، الراعي الرسمي للمزاد، والتي بلغ مجموع جوائزها 12 ألف ريال.

وانتهت لجنة تقييم المشاركات، مساء أمس، من إعلان أسماء الفائزين بعد تقييمها بواسطة أعضاء اللجنة: فاضل الغيثي، رشيد البغيق، عبدالله محمد المنيع، عبدالرحمن سعدي الغيثي، جبران العمران

وجاءت النتائج على النحو التالي: في مسابقة الفيديو حقق المركز الأول متعب الشمري (3000) ريال وفي المركز الثاني معاذ السلمان (2000) ريال، وفي المركز الثالث سامي المنصوري (1000) ريال.

أما في التصوير الفوتوغرافي فجاء المركز الأول محمد المرمش (3000) ريال والمركز الثاني عبدالعزيز خلاف (2000) ريال، والمركز الثالث حجي بادي الشلاقي (1000) ريال.

من جانبهم قدّم الفائزون شكرهم وتقديرهم لرجل الأعمال الشيخ منصور بن متعب ابن مزيد على هذه المسابقة التي أُقيمت هذا العام لأول مرة.