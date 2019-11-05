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بعد ذعر شهر وبدعم أمني .. "قرد الشوقية" يسقط في القفص فجراً

مناشدات نقلتها "سبق" وتابعتها "الأمانة" بتكثيف جهودها عبر 6 فرق

أطاحت أمانة العاصمة المقدّسة، فجر اليوم، بـ "قرد الشوقية" بعد أن تسبّب في الذعر والخوف لدى السكان على مدى الأشهر الماضية، وذلك تجاوباً مع مناشدات الأهالي، عبر "سبق"؛ للتخلص من القرد الذي يقطن حيهم منذ أشهر عدة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدّسة المهندس رائد سمرقندي؛ لـ"سبق"، أن الإطاحة بقرد الشوقية، جاءت بعد أن كثّفت أمانة العاصمة المقدّسة أعمالها الرقابية لمكافحة القرود والحيوانات الضالة ضمن نطاق بلدية الشوقية الفرعية، وقامت الإدارة العامة للصحة العامة بمباشرة الموقع مدار الشكوى؛ حيث تمّ توزيع أقفاص كبيرة خاصة بمكافحة القرود وتثبيتها في بعض الأماكن، ومتابعتها بصفة دورية وعلى مدار الساعة بمشاركة 6 فرق ميدانية وبدعم ومساندة من الدوريات الأمنية.

ولفت "سمرقندي"؛ إلى أن أعمال الرصد والمتابعة مستمرة بالمنطقة لمكافحة الآفات والحيوانات الضالة؛ حيث يتم العمل على إبعادها من المناطق السكنية والسيطرة عليها بالطرق الصحية المتبعة.

وكانت "سبق"، قد نشرت خبراً الأسبوع الماضي تحت عنوان: "قرد شوقية مكة يعاود الظهور .. والأهالي يطالبون بإبعاد خطره"؛ جاء فيه أن مواطناً في حي الشوقية بمكة المكرّمة، وثّق الأسبوع الماضي، من جديد ظهور "القرد" المتنقل داخل الحي، الذي أثار الذعر والهلع لدى السكان، الذين لم يتمكنوا من التخلص منه على مدى الأشهر الماضية؛ رغم البلاغات المتكرّرة لأمانة العاصمة المقدّسة.

وبحسب السكان؛ فإن "القرد" يقطن الحي منذ أشهر عدة ، ويتنقل من مكان إلى آخر متسلقاً العمائر السكنية؛ مما سبّب الذعر والخوف للسكان الذين أبدوا تخوفهم الشديد منه، خاصة الأطفال، حيث يظهر فجأة ويختفي عن الأنظار ليعود في مكان آخر داخل الحي؛ خاصةً في العمائر التي تحت الإنشاء.

ولم يستبعد السكان أن يكون القرد من نوع القرود العدائية؛ مطالبين حينها الجهات المختصة بضرورة مباشرة الموقع وإبعاد خطره عن أبنائهم وعن سكان الحي على وجه السرعة.

قرد الشوقية مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد ذعر شهر وبدعم أمني .. "قرد الشوقية" يسقط في القفص فجراً
سبق

أطاحت أمانة العاصمة المقدّسة، فجر اليوم، بـ "قرد الشوقية" بعد أن تسبّب في الذعر والخوف لدى السكان على مدى الأشهر الماضية، وذلك تجاوباً مع مناشدات الأهالي، عبر "سبق"؛ للتخلص من القرد الذي يقطن حيهم منذ أشهر عدة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدّسة المهندس رائد سمرقندي؛ لـ"سبق"، أن الإطاحة بقرد الشوقية، جاءت بعد أن كثّفت أمانة العاصمة المقدّسة أعمالها الرقابية لمكافحة القرود والحيوانات الضالة ضمن نطاق بلدية الشوقية الفرعية، وقامت الإدارة العامة للصحة العامة بمباشرة الموقع مدار الشكوى؛ حيث تمّ توزيع أقفاص كبيرة خاصة بمكافحة القرود وتثبيتها في بعض الأماكن، ومتابعتها بصفة دورية وعلى مدار الساعة بمشاركة 6 فرق ميدانية وبدعم ومساندة من الدوريات الأمنية.

ولفت "سمرقندي"؛ إلى أن أعمال الرصد والمتابعة مستمرة بالمنطقة لمكافحة الآفات والحيوانات الضالة؛ حيث يتم العمل على إبعادها من المناطق السكنية والسيطرة عليها بالطرق الصحية المتبعة.

وكانت "سبق"، قد نشرت خبراً الأسبوع الماضي تحت عنوان: "قرد شوقية مكة يعاود الظهور .. والأهالي يطالبون بإبعاد خطره"؛ جاء فيه أن مواطناً في حي الشوقية بمكة المكرّمة، وثّق الأسبوع الماضي، من جديد ظهور "القرد" المتنقل داخل الحي، الذي أثار الذعر والهلع لدى السكان، الذين لم يتمكنوا من التخلص منه على مدى الأشهر الماضية؛ رغم البلاغات المتكرّرة لأمانة العاصمة المقدّسة.

وبحسب السكان؛ فإن "القرد" يقطن الحي منذ أشهر عدة ، ويتنقل من مكان إلى آخر متسلقاً العمائر السكنية؛ مما سبّب الذعر والخوف للسكان الذين أبدوا تخوفهم الشديد منه، خاصة الأطفال، حيث يظهر فجأة ويختفي عن الأنظار ليعود في مكان آخر داخل الحي؛ خاصةً في العمائر التي تحت الإنشاء.

ولم يستبعد السكان أن يكون القرد من نوع القرود العدائية؛ مطالبين حينها الجهات المختصة بضرورة مباشرة الموقع وإبعاد خطره عن أبنائهم وعن سكان الحي على وجه السرعة.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
09:04 AM

بعد ذعر شهر وبدعم أمني .. "قرد الشوقية" يسقط في القفص فجراً

مناشدات نقلتها "سبق" وتابعتها "الأمانة" بتكثيف جهودها عبر 6 فرق

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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6,187

أطاحت أمانة العاصمة المقدّسة، فجر اليوم، بـ "قرد الشوقية" بعد أن تسبّب في الذعر والخوف لدى السكان على مدى الأشهر الماضية، وذلك تجاوباً مع مناشدات الأهالي، عبر "سبق"؛ للتخلص من القرد الذي يقطن حيهم منذ أشهر عدة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدّسة المهندس رائد سمرقندي؛ لـ"سبق"، أن الإطاحة بقرد الشوقية، جاءت بعد أن كثّفت أمانة العاصمة المقدّسة أعمالها الرقابية لمكافحة القرود والحيوانات الضالة ضمن نطاق بلدية الشوقية الفرعية، وقامت الإدارة العامة للصحة العامة بمباشرة الموقع مدار الشكوى؛ حيث تمّ توزيع أقفاص كبيرة خاصة بمكافحة القرود وتثبيتها في بعض الأماكن، ومتابعتها بصفة دورية وعلى مدار الساعة بمشاركة 6 فرق ميدانية وبدعم ومساندة من الدوريات الأمنية.

ولفت "سمرقندي"؛ إلى أن أعمال الرصد والمتابعة مستمرة بالمنطقة لمكافحة الآفات والحيوانات الضالة؛ حيث يتم العمل على إبعادها من المناطق السكنية والسيطرة عليها بالطرق الصحية المتبعة.

وكانت "سبق"، قد نشرت خبراً الأسبوع الماضي تحت عنوان: "قرد شوقية مكة يعاود الظهور .. والأهالي يطالبون بإبعاد خطره"؛ جاء فيه أن مواطناً في حي الشوقية بمكة المكرّمة، وثّق الأسبوع الماضي، من جديد ظهور "القرد" المتنقل داخل الحي، الذي أثار الذعر والهلع لدى السكان، الذين لم يتمكنوا من التخلص منه على مدى الأشهر الماضية؛ رغم البلاغات المتكرّرة لأمانة العاصمة المقدّسة.

وبحسب السكان؛ فإن "القرد" يقطن الحي منذ أشهر عدة ، ويتنقل من مكان إلى آخر متسلقاً العمائر السكنية؛ مما سبّب الذعر والخوف للسكان الذين أبدوا تخوفهم الشديد منه، خاصة الأطفال، حيث يظهر فجأة ويختفي عن الأنظار ليعود في مكان آخر داخل الحي؛ خاصةً في العمائر التي تحت الإنشاء.

ولم يستبعد السكان أن يكون القرد من نوع القرود العدائية؛ مطالبين حينها الجهات المختصة بضرورة مباشرة الموقع وإبعاد خطره عن أبنائهم وعن سكان الحي على وجه السرعة.

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