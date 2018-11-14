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أمريكا تجدّد استعدادها لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب

في بيان أكّد أن المرحلة الثانية من الحوار تشمل إيقاف الأعمال العدائية

أكّدت الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادها لإلغاء اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال بيان للسفارة الأمريكية بالخرطوم نشرته الصحف السودانية، اليوم، إن المرحلة الثانية من الحوار بين البلدين، تشمل إيقاف الأعمال العدائية الداخلية بهدف إيجاد بيئة مواتية للتقدم في عملية السلام، واتخاذ خطوات لمعالجة بعض الادعاءات المتعلقة بالإرهاب، إضافة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بكوريا الشمالية.

وجدّدت واشنطن، حسب البيان، التزامها بالمشاركة الإيجابية مع السودان وتحقيق الأهداف المشتركة على أساس التفاهم والاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية لديها القدرة على جعل العلاقة بين البلدين أكثر إنتاجية مما كانت عليه طيلة الـ 30 عاماً.

وأضاف البيان، أن المرحلة الثانية ستوفر فرصة الحوار بين البلدين، وتوسيع التعاون وتحقيق تحسينات في عدد من المجالات الرئيسة ذات الاهتمام المشترك، لافتاً أن السودان أحرز تقدماً في معالجة كل من المجالات الستة الرئيسة ذات الاهتمام المشترك التي حدّدها إطار المرحلة الثانية.

وأشار إلى التزام السودان المعلن بتعزيز قدراته المؤسسية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب الذي يمثل أولوية بالنسبة للولايات المتحدة.

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أمريكا تجدّد استعدادها لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب
سبق

أكّدت الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادها لإلغاء اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال بيان للسفارة الأمريكية بالخرطوم نشرته الصحف السودانية، اليوم، إن المرحلة الثانية من الحوار بين البلدين، تشمل إيقاف الأعمال العدائية الداخلية بهدف إيجاد بيئة مواتية للتقدم في عملية السلام، واتخاذ خطوات لمعالجة بعض الادعاءات المتعلقة بالإرهاب، إضافة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بكوريا الشمالية.

وجدّدت واشنطن، حسب البيان، التزامها بالمشاركة الإيجابية مع السودان وتحقيق الأهداف المشتركة على أساس التفاهم والاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية لديها القدرة على جعل العلاقة بين البلدين أكثر إنتاجية مما كانت عليه طيلة الـ 30 عاماً.

وأضاف البيان، أن المرحلة الثانية ستوفر فرصة الحوار بين البلدين، وتوسيع التعاون وتحقيق تحسينات في عدد من المجالات الرئيسة ذات الاهتمام المشترك، لافتاً أن السودان أحرز تقدماً في معالجة كل من المجالات الستة الرئيسة ذات الاهتمام المشترك التي حدّدها إطار المرحلة الثانية.

وأشار إلى التزام السودان المعلن بتعزيز قدراته المؤسسية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب الذي يمثل أولوية بالنسبة للولايات المتحدة.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
10:58 AM

أمريكا تجدّد استعدادها لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب

في بيان أكّد أن المرحلة الثانية من الحوار تشمل إيقاف الأعمال العدائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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أكّدت الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادها لإلغاء اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال بيان للسفارة الأمريكية بالخرطوم نشرته الصحف السودانية، اليوم، إن المرحلة الثانية من الحوار بين البلدين، تشمل إيقاف الأعمال العدائية الداخلية بهدف إيجاد بيئة مواتية للتقدم في عملية السلام، واتخاذ خطوات لمعالجة بعض الادعاءات المتعلقة بالإرهاب، إضافة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بكوريا الشمالية.

وجدّدت واشنطن، حسب البيان، التزامها بالمشاركة الإيجابية مع السودان وتحقيق الأهداف المشتركة على أساس التفاهم والاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية لديها القدرة على جعل العلاقة بين البلدين أكثر إنتاجية مما كانت عليه طيلة الـ 30 عاماً.

وأضاف البيان، أن المرحلة الثانية ستوفر فرصة الحوار بين البلدين، وتوسيع التعاون وتحقيق تحسينات في عدد من المجالات الرئيسة ذات الاهتمام المشترك، لافتاً أن السودان أحرز تقدماً في معالجة كل من المجالات الستة الرئيسة ذات الاهتمام المشترك التي حدّدها إطار المرحلة الثانية.

وأشار إلى التزام السودان المعلن بتعزيز قدراته المؤسسية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب الذي يمثل أولوية بالنسبة للولايات المتحدة.

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