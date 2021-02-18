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ترك إثباته في المنزل وجواله بالبقالة.. فقدان شاب في روابي الرياض وأسرته تناشد

شقيقه لـ"سبق": لم يخبر أحداً عن وجهته وقمنا بإبلاغ الجهات الأمنية باختفائه

ناشدت أسرة الشاب المفقود عبدالكريم العتيبي، من يشاهده الإبلاغ أو التواصل مع الأسرة هاتفياً.

وبيّن عبدالرحمن العتيبي أن شقيقه عبدالكريم خرج من المنزل في حي الروابي بالرياض تاركاً جميع إثباتاته ودون أن يخبر أحداً بوجهته، فيما شوهد آخر مرة داخل بقالة في الحي، ترك فيها هاتفه الجوال، وكان يحدث نفسه خلال خروجه منها.

وقال: أبلغنا الجهات الأمنية، ونناشد قراء صحيفة "سبق" مساعدتنا في عمليات البحث عن الشاب المفقود والاستدلال على مكان وجوده، مهيباً بالتواصل معهم على الرقم التالي في حال معرفة أي معلومة قد تدلّ على مكانه:

00966503284652

الشاب المفقود عبدالكريم العتيبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ترك إثباته في المنزل وجواله بالبقالة.. فقدان شاب في روابي الرياض وأسرته تناشد
سبق

ناشدت أسرة الشاب المفقود عبدالكريم العتيبي، من يشاهده الإبلاغ أو التواصل مع الأسرة هاتفياً.

وبيّن عبدالرحمن العتيبي أن شقيقه عبدالكريم خرج من المنزل في حي الروابي بالرياض تاركاً جميع إثباتاته ودون أن يخبر أحداً بوجهته، فيما شوهد آخر مرة داخل بقالة في الحي، ترك فيها هاتفه الجوال، وكان يحدث نفسه خلال خروجه منها.

وقال: أبلغنا الجهات الأمنية، ونناشد قراء صحيفة "سبق" مساعدتنا في عمليات البحث عن الشاب المفقود والاستدلال على مكان وجوده، مهيباً بالتواصل معهم على الرقم التالي في حال معرفة أي معلومة قد تدلّ على مكانه:

00966503284652

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
02:22 PM

ترك إثباته في المنزل وجواله بالبقالة.. فقدان شاب في روابي الرياض وأسرته تناشد

شقيقه لـ"سبق": لم يخبر أحداً عن وجهته وقمنا بإبلاغ الجهات الأمنية باختفائه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,930

ناشدت أسرة الشاب المفقود عبدالكريم العتيبي، من يشاهده الإبلاغ أو التواصل مع الأسرة هاتفياً.

وبيّن عبدالرحمن العتيبي أن شقيقه عبدالكريم خرج من المنزل في حي الروابي بالرياض تاركاً جميع إثباتاته ودون أن يخبر أحداً بوجهته، فيما شوهد آخر مرة داخل بقالة في الحي، ترك فيها هاتفه الجوال، وكان يحدث نفسه خلال خروجه منها.

وقال: أبلغنا الجهات الأمنية، ونناشد قراء صحيفة "سبق" مساعدتنا في عمليات البحث عن الشاب المفقود والاستدلال على مكان وجوده، مهيباً بالتواصل معهم على الرقم التالي في حال معرفة أي معلومة قد تدلّ على مكانه:

00966503284652

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