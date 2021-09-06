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بعد أسبوعين من توليه منصبه.. وفاة سفير ألمانيا لدى الصين والسبب غير معروف

يبلغ من العمر 54 عامًا عَمِل مستشارًا لشؤون السياسة الخارجية للمستشارة الألمانية

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، أن سفير ألمانيا لدى الصين يان هيكر، توفي بعد أسبوعين فقط من توليه منصبه.

وذكرت السفارة في العاصمة الصينية، في منشور على حسابها بموقع ويشات، أن "هيكر" البالغ من العمر 54 عامًا، تولى منصبه في 24 أغسطس الماضي.

وعَمِل "هيكر" مستشارًا لشؤون السياسة الخارجية للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في السابق.

ولم يتأكد بعدُ سبب وفاة السفير، بحسب ما نقلته "رويترز" عن الخارجية الألمانية.

ونقلت "دويتشه فيله" عن بيان للوزارة": "علمنا بوفاة السفير الألماني المفاجئ في الصين، ببالغ الحزن والفزع".

وقد أعربت ميركل، في بيان، عن تعازيها.

ووصل "هيكر" وأسرته إلى بكين في أغسطس الماضي، وقدم أوراق اعتماده الدبلوماسية، وبدأ العمل في نهاية الشهر الماضي.

وسيتولى نائب هيكر، فرانك روكيرت، مهام السفير في الوقت الحالي؛ وفقًا لـ"دويتشه فيله".

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد أسبوعين من توليه منصبه.. وفاة سفير ألمانيا لدى الصين والسبب غير معروف
سبق

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، أن سفير ألمانيا لدى الصين يان هيكر، توفي بعد أسبوعين فقط من توليه منصبه.

وذكرت السفارة في العاصمة الصينية، في منشور على حسابها بموقع ويشات، أن "هيكر" البالغ من العمر 54 عامًا، تولى منصبه في 24 أغسطس الماضي.

وعَمِل "هيكر" مستشارًا لشؤون السياسة الخارجية للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في السابق.

ولم يتأكد بعدُ سبب وفاة السفير، بحسب ما نقلته "رويترز" عن الخارجية الألمانية.

ونقلت "دويتشه فيله" عن بيان للوزارة": "علمنا بوفاة السفير الألماني المفاجئ في الصين، ببالغ الحزن والفزع".

وقد أعربت ميركل، في بيان، عن تعازيها.

ووصل "هيكر" وأسرته إلى بكين في أغسطس الماضي، وقدم أوراق اعتماده الدبلوماسية، وبدأ العمل في نهاية الشهر الماضي.

وسيتولى نائب هيكر، فرانك روكيرت، مهام السفير في الوقت الحالي؛ وفقًا لـ"دويتشه فيله".

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
01:15 PM

بعد أسبوعين من توليه منصبه.. وفاة سفير ألمانيا لدى الصين والسبب غير معروف

يبلغ من العمر 54 عامًا عَمِل مستشارًا لشؤون السياسة الخارجية للمستشارة الألمانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، أن سفير ألمانيا لدى الصين يان هيكر، توفي بعد أسبوعين فقط من توليه منصبه.

وذكرت السفارة في العاصمة الصينية، في منشور على حسابها بموقع ويشات، أن "هيكر" البالغ من العمر 54 عامًا، تولى منصبه في 24 أغسطس الماضي.

وعَمِل "هيكر" مستشارًا لشؤون السياسة الخارجية للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في السابق.

ولم يتأكد بعدُ سبب وفاة السفير، بحسب ما نقلته "رويترز" عن الخارجية الألمانية.

ونقلت "دويتشه فيله" عن بيان للوزارة": "علمنا بوفاة السفير الألماني المفاجئ في الصين، ببالغ الحزن والفزع".

وقد أعربت ميركل، في بيان، عن تعازيها.

ووصل "هيكر" وأسرته إلى بكين في أغسطس الماضي، وقدم أوراق اعتماده الدبلوماسية، وبدأ العمل في نهاية الشهر الماضي.

وسيتولى نائب هيكر، فرانك روكيرت، مهام السفير في الوقت الحالي؛ وفقًا لـ"دويتشه فيله".

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