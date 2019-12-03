"الجاسر" يدشّن مبادرة "زيتون وسدر القريات" بزراعة أشجار لشهداء الوطن

دشّن محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر؛ مبادرة "رابطة زيتون وسدر القريات" لشهداء الوطن من منطقة الجوف، بحضور مدير شرطة القريات العميد الدكتور تركي المويشير؛ ورئيس بلدية القريات المهندس سميحان الشمري؛ وعدد من المسؤولين والمتطوعين في الرابطة.

وشملت المبادرة حفلاً خطابياً قدّم فقراته عبدالله الطعمة؛ التي بدأها بتلاوةٍ عطرة من القرآن الكريم فالنشيد الوطني، ثم عدد من الأناشيد التي قدّمها طلاب ابتدائيتَي غطي للبنين والبنات، كما احتوى الحفل على ركن الرسم الحي لطالبات الابتدائية السابعة عشرة أشرفت عليهن الفنانة التشكيلية عالية ندر الشراري.

وفي ختام هذه المبادرة، شارك الجميع يتقدمهم محافظ القريات وأعضاء الرابطة وذوو وأبناء الشهداء بزراعة أشجار تمّت تسميتها بأسماء شهداء الواجب والوطن -رحمهم الله- بمنطقة الجوف وعددهم (19) شهيداً.

وفي نهاية الحفل تمّ تكريم أبناء وأقارب الشهداء وقدّمت الرابطة درعين تذكاريين لمحافظ القريات ورئيس البلدية، واختتم الحفل بتوزيع الهدايا على الطلاب.

يُشار إلى أن رابطة سدر وزيتون القريات ترتكز على عمق وطني وهو محاور رؤية 2030 وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي وتسعى لتحقيق أهداف الرؤية.