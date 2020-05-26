قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في "أمواه عسير"

تحقق الأجهزة الأمنية بالأمواه التابعة لمنطقة عسير، في حادثة إطلاق النار وقعت اليوم الثلاثاء بأحد المواقع بالأمواه.
وأسفرت الواقعة عن سقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح.
وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حول الحادثة في وقت لاحق.
تحقق الأجهزة الأمنية بالأمواه التابعة لمنطقة عسير، في حادثة إطلاق النار وقعت اليوم الثلاثاء بأحد المواقع بالأمواه.
وأسفرت الواقعة عن سقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح.
وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حول الحادثة في وقت لاحق.
تحقق الأجهزة الأمنية بالأمواه التابعة لمنطقة عسير، في حادثة إطلاق النار وقعت اليوم الثلاثاء بأحد المواقع بالأمواه.
وأسفرت الواقعة عن سقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح.
وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حول الحادثة في وقت لاحق.
تحقق الأجهزة الأمنية بالأمواه التابعة لمنطقة عسير، في حادثة إطلاق النار وقعت اليوم الثلاثاء بأحد المواقع بالأمواه.
وأسفرت الواقعة عن سقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح.
وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حول الحادثة في وقت لاحق.