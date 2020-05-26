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قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في "أمواه عسير"

الجهات الأمنية بدأت التحقق في الحادثة

تحقق الأجهزة الأمنية بالأمواه التابعة لمنطقة عسير، في حادثة إطلاق النار وقعت اليوم الثلاثاء بأحد المواقع بالأمواه.

وأسفرت الواقعة عن سقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح.

وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حول الحادثة في وقت لاحق.

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قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في "أمواه عسير"
سبق

تحقق الأجهزة الأمنية بالأمواه التابعة لمنطقة عسير، في حادثة إطلاق النار وقعت اليوم الثلاثاء بأحد المواقع بالأمواه.

وأسفرت الواقعة عن سقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح.

وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حول الحادثة في وقت لاحق.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
03:18 PM

قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في "أمواه عسير"

الجهات الأمنية بدأت التحقق في الحادثة

A A A
سعود الدعجاني - عسير
1
5,629

تحقق الأجهزة الأمنية بالأمواه التابعة لمنطقة عسير، في حادثة إطلاق النار وقعت اليوم الثلاثاء بأحد المواقع بالأمواه.

وأسفرت الواقعة عن سقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح.

وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حول الحادثة في وقت لاحق.

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