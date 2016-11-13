"أردني" يدحض شائعة فيديو رقص الشاب السعودي مع أجنبية بـ "العلا"

الزوايدة: أنا صاحب المقطع وصُوِّر بوادي رم جنوبي الأردن وليس بالسعودية

دحض شاب أردني الشائعات التي صاحبت مقطع الفيديو المنتشر بمنصات التواصل الاجتماعي لرقص شاب مع فتاة، حيث ادعى البعض أن الشاب الذي يظهر في المقطع سعودي الجنسية، وأن الواقعة كانت في منطقة مدائن صالح.

وعلّق الشاب الأردني في تغريدة على حسابه بـ "تويتر" على المقطع، قائلاً: "أنا صاحب المقطع.. أنا من الأردن واسمي بدر الزوايدة".

وقطعت تغريدة الزوايدة؛ الطريق على المتربصين ومطلقي الشائعات باعترافه بأن المقطع تم تصويره في وادي رم- جنوبي الأردن، في الوقت الذي تداولته منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، على أنه يعود لشاب سعودي يرقص مع فتاة أجنبية في منطقة مدائن صالح بالعلا- شمالي السعودية.