النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أردني" يدحض شائعة فيديو رقص الشاب السعودي مع أجنبية بـ "العلا"

الزوايدة: أنا صاحب المقطع وصُوِّر بوادي رم جنوبي الأردن وليس بالسعودية

دحض شاب أردني الشائعات التي صاحبت مقطع الفيديو المنتشر بمنصات التواصل الاجتماعي لرقص شاب مع فتاة، حيث ادعى البعض أن الشاب الذي يظهر في المقطع سعودي الجنسية، وأن الواقعة كانت في منطقة مدائن صالح.

وعلّق الشاب الأردني في تغريدة على حسابه بـ "تويتر" على المقطع، قائلاً: "أنا صاحب المقطع.. أنا من الأردن واسمي بدر الزوايدة".

وقطعت تغريدة الزوايدة؛ الطريق على المتربصين ومطلقي الشائعات باعترافه بأن المقطع تم تصويره في وادي رم- جنوبي الأردن، في الوقت الذي تداولته منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، على أنه يعود لشاب سعودي يرقص مع فتاة أجنبية في منطقة مدائن صالح بالعلا- شمالي السعودية.

مدائن صالح الشائعات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أردني" يدحض شائعة فيديو رقص الشاب السعودي مع أجنبية بـ "العلا"
سبق

دحض شاب أردني الشائعات التي صاحبت مقطع الفيديو المنتشر بمنصات التواصل الاجتماعي لرقص شاب مع فتاة، حيث ادعى البعض أن الشاب الذي يظهر في المقطع سعودي الجنسية، وأن الواقعة كانت في منطقة مدائن صالح.

وعلّق الشاب الأردني في تغريدة على حسابه بـ "تويتر" على المقطع، قائلاً: "أنا صاحب المقطع.. أنا من الأردن واسمي بدر الزوايدة".

وقطعت تغريدة الزوايدة؛ الطريق على المتربصين ومطلقي الشائعات باعترافه بأن المقطع تم تصويره في وادي رم- جنوبي الأردن، في الوقت الذي تداولته منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، على أنه يعود لشاب سعودي يرقص مع فتاة أجنبية في منطقة مدائن صالح بالعلا- شمالي السعودية.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
11:08 AM

"أردني" يدحض شائعة فيديو رقص الشاب السعودي مع أجنبية بـ "العلا"

الزوايدة: أنا صاحب المقطع وصُوِّر بوادي رم جنوبي الأردن وليس بالسعودية

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
15
11,957

دحض شاب أردني الشائعات التي صاحبت مقطع الفيديو المنتشر بمنصات التواصل الاجتماعي لرقص شاب مع فتاة، حيث ادعى البعض أن الشاب الذي يظهر في المقطع سعودي الجنسية، وأن الواقعة كانت في منطقة مدائن صالح.

وعلّق الشاب الأردني في تغريدة على حسابه بـ "تويتر" على المقطع، قائلاً: "أنا صاحب المقطع.. أنا من الأردن واسمي بدر الزوايدة".

وقطعت تغريدة الزوايدة؛ الطريق على المتربصين ومطلقي الشائعات باعترافه بأن المقطع تم تصويره في وادي رم- جنوبي الأردن، في الوقت الذي تداولته منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، على أنه يعود لشاب سعودي يرقص مع فتاة أجنبية في منطقة مدائن صالح بالعلا- شمالي السعودية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,298
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,243
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,609
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,898

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة