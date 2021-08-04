النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"خيرية صعوبات التعلم" تنظم أمسية "التفكير الإبداعي"

بمشاركة عدد كبير من الأهالي والمختصين

نفَّذتِ الجمعيةُ الخيريةُ لصعوباتِ التعلُّمِ، ضمنَ مبادراتِها المجتمعيةِ "عن بُعد"، أمسيةَ "التفكيرِ الإبداعيّ"، قدَّمَها مستشار الجمعية، الدكتور قاسم التركي.

جاء ذلك بمشاركة عددٍ كبير من الأهالي والمختصين والمختصات في مجال صعوبات التعلُّمِ.

وقدَّم الدكتور "التركي"، العديد من المهارات والأفكار المساعدة على الإبداع؛ من أجل التنعم بحياةٍ أسرية سعيدة، وتحسين الأداء في بيئة العمل، سواء أكان المشارك قائداً إدارياً في عمله أم موظفاً.

وقد حظيت الأمسية، بتفاعلٍ وحماسٍ من الحضورِ، حيث تناولت الأمسيةُ محاورَ متعدِّدةً تمثَّلت في الآتي:

- مفهومُ الإبداع وأهميتُهُ.

-زمانُ الإبداع ومكانُه.

-علاقةُ التفكير بالإبداع.

-نظريةُ فصَّي الدماغ.

-عناصرُ التفكير الإبداعي.

-أساليب تنمية التفكير الإبداعي.

وقد اتَّسمت الأمسيةُ، بالتفاعل بين المدرب والحضور؛ الأمر الذي حقَّقَ الفائدة والمتعةَ معاً.

أدار الأمسيةَ، رئيس مجلس الإدارة، الدكتور عثمان عبد العزيز آل عثمان، الذي أشادَ بالجهود التي تقدِّمُها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في دعم الجهاتِ الخيرية، وتوفير التسهيلات اللازمة لبرامج وأنشطة الجمعية.

وأكد "آل عثمان"، استمرار الجمعية في توفير كل البرامج والأنشطة التي تلبي تطلُّعاتِ حكومتنا الرشيدة - رعاها الله تعالى- والمواطنين والمقيمين، ابتغاءَ رضا الله تعالى.

كما قدم خالص الشكر والعرفان، إلى مستشار الجمعية، الدكتور قاسم التركي، ومترجم لغة الإشارة، أحمد الهليل، وصحيفة المعالي الراعي الرسمي للأمسية، وسعد الراقي، ولكلِّ مَنْ حضرَ الأمسية، ومَنْ يدعم الجمعية؛ حتى تكون دائماً سبَّاقةً لكلِّ ما فيه رُقيٍّ وازدهارٍ في مهامها الجسيمة في وطننا الغالي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"خيرية صعوبات التعلم" تنظم أمسية "التفكير الإبداعي"
سبق

نفَّذتِ الجمعيةُ الخيريةُ لصعوباتِ التعلُّمِ، ضمنَ مبادراتِها المجتمعيةِ "عن بُعد"، أمسيةَ "التفكيرِ الإبداعيّ"، قدَّمَها مستشار الجمعية، الدكتور قاسم التركي.

جاء ذلك بمشاركة عددٍ كبير من الأهالي والمختصين والمختصات في مجال صعوبات التعلُّمِ.

وقدَّم الدكتور "التركي"، العديد من المهارات والأفكار المساعدة على الإبداع؛ من أجل التنعم بحياةٍ أسرية سعيدة، وتحسين الأداء في بيئة العمل، سواء أكان المشارك قائداً إدارياً في عمله أم موظفاً.

وقد حظيت الأمسية، بتفاعلٍ وحماسٍ من الحضورِ، حيث تناولت الأمسيةُ محاورَ متعدِّدةً تمثَّلت في الآتي:

- مفهومُ الإبداع وأهميتُهُ.

-زمانُ الإبداع ومكانُه.

-علاقةُ التفكير بالإبداع.

-نظريةُ فصَّي الدماغ.

-عناصرُ التفكير الإبداعي.

-أساليب تنمية التفكير الإبداعي.

وقد اتَّسمت الأمسيةُ، بالتفاعل بين المدرب والحضور؛ الأمر الذي حقَّقَ الفائدة والمتعةَ معاً.

أدار الأمسيةَ، رئيس مجلس الإدارة، الدكتور عثمان عبد العزيز آل عثمان، الذي أشادَ بالجهود التي تقدِّمُها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في دعم الجهاتِ الخيرية، وتوفير التسهيلات اللازمة لبرامج وأنشطة الجمعية.

وأكد "آل عثمان"، استمرار الجمعية في توفير كل البرامج والأنشطة التي تلبي تطلُّعاتِ حكومتنا الرشيدة - رعاها الله تعالى- والمواطنين والمقيمين، ابتغاءَ رضا الله تعالى.

كما قدم خالص الشكر والعرفان، إلى مستشار الجمعية، الدكتور قاسم التركي، ومترجم لغة الإشارة، أحمد الهليل، وصحيفة المعالي الراعي الرسمي للأمسية، وسعد الراقي، ولكلِّ مَنْ حضرَ الأمسية، ومَنْ يدعم الجمعية؛ حتى تكون دائماً سبَّاقةً لكلِّ ما فيه رُقيٍّ وازدهارٍ في مهامها الجسيمة في وطننا الغالي.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
08:23 PM

"خيرية صعوبات التعلم" تنظم أمسية "التفكير الإبداعي"

بمشاركة عدد كبير من الأهالي والمختصين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
69

نفَّذتِ الجمعيةُ الخيريةُ لصعوباتِ التعلُّمِ، ضمنَ مبادراتِها المجتمعيةِ "عن بُعد"، أمسيةَ "التفكيرِ الإبداعيّ"، قدَّمَها مستشار الجمعية، الدكتور قاسم التركي.

جاء ذلك بمشاركة عددٍ كبير من الأهالي والمختصين والمختصات في مجال صعوبات التعلُّمِ.

وقدَّم الدكتور "التركي"، العديد من المهارات والأفكار المساعدة على الإبداع؛ من أجل التنعم بحياةٍ أسرية سعيدة، وتحسين الأداء في بيئة العمل، سواء أكان المشارك قائداً إدارياً في عمله أم موظفاً.

وقد حظيت الأمسية، بتفاعلٍ وحماسٍ من الحضورِ، حيث تناولت الأمسيةُ محاورَ متعدِّدةً تمثَّلت في الآتي:

- مفهومُ الإبداع وأهميتُهُ.

-زمانُ الإبداع ومكانُه.

-علاقةُ التفكير بالإبداع.

-نظريةُ فصَّي الدماغ.

-عناصرُ التفكير الإبداعي.

-أساليب تنمية التفكير الإبداعي.

وقد اتَّسمت الأمسيةُ، بالتفاعل بين المدرب والحضور؛ الأمر الذي حقَّقَ الفائدة والمتعةَ معاً.

أدار الأمسيةَ، رئيس مجلس الإدارة، الدكتور عثمان عبد العزيز آل عثمان، الذي أشادَ بالجهود التي تقدِّمُها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في دعم الجهاتِ الخيرية، وتوفير التسهيلات اللازمة لبرامج وأنشطة الجمعية.

وأكد "آل عثمان"، استمرار الجمعية في توفير كل البرامج والأنشطة التي تلبي تطلُّعاتِ حكومتنا الرشيدة - رعاها الله تعالى- والمواطنين والمقيمين، ابتغاءَ رضا الله تعالى.

كما قدم خالص الشكر والعرفان، إلى مستشار الجمعية، الدكتور قاسم التركي، ومترجم لغة الإشارة، أحمد الهليل، وصحيفة المعالي الراعي الرسمي للأمسية، وسعد الراقي، ولكلِّ مَنْ حضرَ الأمسية، ومَنْ يدعم الجمعية؛ حتى تكون دائماً سبَّاقةً لكلِّ ما فيه رُقيٍّ وازدهارٍ في مهامها الجسيمة في وطننا الغالي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,416
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,255
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,558
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,154

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة