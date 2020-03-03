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على مرحلتين.. الولايات المتحدة تُعلن موعد ظهور "علاج كورونا"

بعدما ارتفعت حصيلة وفيات الفيروس بها إلى 6 حالات كلها بواشنطن

كشف نائب الرئيس الأمريكي في تصريح مهم، ومتفائل إلى حد ما، عن الموعد المتوقع للتوصل إلى علاج لفيروس كورونا؛ مشيرًا إلى أن ذلك قد يحدث "على مرحلتين".

وأعلن مايك بنس، أمس الاثنين، أنه قد يكون بالإمكان التوصل إلى عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد بحلول هذا الصيف أو الخريف.

وقال "بنس" خلال مؤتمر صحفي وفقما نقلته "سكاي نيوز عربية": "اللقاح قد لا يتوفر حتى نهاية العام أو العام التالي؛ لكن العلاج لتخفيف آلام الأشخاص الذين يلتقطون الفيروس قد يصبح متوفرًا بحلول الصيف أو بداية الخريف".

وتم استخدام عقار ريميدسفير الذي تُنتجه شركة "غيلياد ساينسيز" لمعالجة مصاب في الولايات المتحدة كجزء من التجارب الطبية، كما أن هذا المضاد للجراثيم أُدرِج ضمن التجارب والجهود التي تقوم بها دول آسيوية لمكافحة الفيروس.

ومن بين العلاجات الأخرى المحتملة، هناك عقار تُطَوره شركة ريغينيرون للأدوية، التي تستخدم مضادات أحادية المنشأ لمحاربة العدوى، سبق أن أثبتت نجاعتها ضد فيروس "إيبولا".

وارتفعت، الاثنين، حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، إلى 6 حالات، سجلت كلها في ولاية واشنطن؛ وفق ما أفاد به مسؤولون.

وسُجّلت خمس من الوفيات الست، في مقاطعة كينغ، الأكثر اكتظاظًا بالسكان في ولاية واشنطن، التي تضم مدينة سياتل البالغ عدد سكانها 700 ألف نسمة، في حين سجلت حالة الوفاة السادسة في مقاطعة سنوهوميش، وفق المسؤولين.

وقال مسؤول القطاع الصحي في مقاطعة كينغ، جيف داتشن: إن "خطر إصابتنا جميعًا بالعدوى سيزداد".

وأضاف: "على الرغم من أن غالبية الحالات ستكون طفيفة أو متوسطة؛ إلا أن العدوى يمكن أن تُسبّب مرضًا خطيرًا، وهناك احتمال قائم أن يصاب كثر بالمرض".

فيروس كورونا الجديد

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على مرحلتين.. الولايات المتحدة تُعلن موعد ظهور "علاج كورونا"
سبق

كشف نائب الرئيس الأمريكي في تصريح مهم، ومتفائل إلى حد ما، عن الموعد المتوقع للتوصل إلى علاج لفيروس كورونا؛ مشيرًا إلى أن ذلك قد يحدث "على مرحلتين".

وأعلن مايك بنس، أمس الاثنين، أنه قد يكون بالإمكان التوصل إلى عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد بحلول هذا الصيف أو الخريف.

وقال "بنس" خلال مؤتمر صحفي وفقما نقلته "سكاي نيوز عربية": "اللقاح قد لا يتوفر حتى نهاية العام أو العام التالي؛ لكن العلاج لتخفيف آلام الأشخاص الذين يلتقطون الفيروس قد يصبح متوفرًا بحلول الصيف أو بداية الخريف".

وتم استخدام عقار ريميدسفير الذي تُنتجه شركة "غيلياد ساينسيز" لمعالجة مصاب في الولايات المتحدة كجزء من التجارب الطبية، كما أن هذا المضاد للجراثيم أُدرِج ضمن التجارب والجهود التي تقوم بها دول آسيوية لمكافحة الفيروس.

ومن بين العلاجات الأخرى المحتملة، هناك عقار تُطَوره شركة ريغينيرون للأدوية، التي تستخدم مضادات أحادية المنشأ لمحاربة العدوى، سبق أن أثبتت نجاعتها ضد فيروس "إيبولا".

وارتفعت، الاثنين، حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، إلى 6 حالات، سجلت كلها في ولاية واشنطن؛ وفق ما أفاد به مسؤولون.

وسُجّلت خمس من الوفيات الست، في مقاطعة كينغ، الأكثر اكتظاظًا بالسكان في ولاية واشنطن، التي تضم مدينة سياتل البالغ عدد سكانها 700 ألف نسمة، في حين سجلت حالة الوفاة السادسة في مقاطعة سنوهوميش، وفق المسؤولين.

وقال مسؤول القطاع الصحي في مقاطعة كينغ، جيف داتشن: إن "خطر إصابتنا جميعًا بالعدوى سيزداد".

وأضاف: "على الرغم من أن غالبية الحالات ستكون طفيفة أو متوسطة؛ إلا أن العدوى يمكن أن تُسبّب مرضًا خطيرًا، وهناك احتمال قائم أن يصاب كثر بالمرض".

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
10:53 AM

على مرحلتين.. الولايات المتحدة تُعلن موعد ظهور "علاج كورونا"

بعدما ارتفعت حصيلة وفيات الفيروس بها إلى 6 حالات كلها بواشنطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف نائب الرئيس الأمريكي في تصريح مهم، ومتفائل إلى حد ما، عن الموعد المتوقع للتوصل إلى علاج لفيروس كورونا؛ مشيرًا إلى أن ذلك قد يحدث "على مرحلتين".

وأعلن مايك بنس، أمس الاثنين، أنه قد يكون بالإمكان التوصل إلى عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد بحلول هذا الصيف أو الخريف.

وقال "بنس" خلال مؤتمر صحفي وفقما نقلته "سكاي نيوز عربية": "اللقاح قد لا يتوفر حتى نهاية العام أو العام التالي؛ لكن العلاج لتخفيف آلام الأشخاص الذين يلتقطون الفيروس قد يصبح متوفرًا بحلول الصيف أو بداية الخريف".

وتم استخدام عقار ريميدسفير الذي تُنتجه شركة "غيلياد ساينسيز" لمعالجة مصاب في الولايات المتحدة كجزء من التجارب الطبية، كما أن هذا المضاد للجراثيم أُدرِج ضمن التجارب والجهود التي تقوم بها دول آسيوية لمكافحة الفيروس.

ومن بين العلاجات الأخرى المحتملة، هناك عقار تُطَوره شركة ريغينيرون للأدوية، التي تستخدم مضادات أحادية المنشأ لمحاربة العدوى، سبق أن أثبتت نجاعتها ضد فيروس "إيبولا".

وارتفعت، الاثنين، حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، إلى 6 حالات، سجلت كلها في ولاية واشنطن؛ وفق ما أفاد به مسؤولون.

وسُجّلت خمس من الوفيات الست، في مقاطعة كينغ، الأكثر اكتظاظًا بالسكان في ولاية واشنطن، التي تضم مدينة سياتل البالغ عدد سكانها 700 ألف نسمة، في حين سجلت حالة الوفاة السادسة في مقاطعة سنوهوميش، وفق المسؤولين.

وقال مسؤول القطاع الصحي في مقاطعة كينغ، جيف داتشن: إن "خطر إصابتنا جميعًا بالعدوى سيزداد".

وأضاف: "على الرغم من أن غالبية الحالات ستكون طفيفة أو متوسطة؛ إلا أن العدوى يمكن أن تُسبّب مرضًا خطيرًا، وهناك احتمال قائم أن يصاب كثر بالمرض".

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