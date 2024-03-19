أدت 81 طالبة بدور التحفيظ وحلقات المساجد التابعة لجمعية "خيركم" بجدة، اختبارات فروع القرآن الكريم، عبر منصة تعليم القرآن عن بعد. جاء ذلك بعد إغلاق مقرات الاختبارات؛ حرصًا على سلامتهم واتباعًا لتوجيهات الدولة للوقاية من فيروس كورونا. وقالت المشرفة على القسم النسائي بجمعية "خيركم"، أمينة الرحيلي: إن العملية التعليمية من تلاوة وتحفيظ واختبارات ومنح إجازات قرآنية، ما زالت مستمرة، باستقبال الطالبات عبر منصة "خيركم" للتعليم عن بعد، والتي تحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- منذ انطلاقتها قبل ست سنوات. وأضاف أن الهمة لدى القائمين على هذا الصرح القرآني عالية، وجميع برامج "خيركم" الإلكترونية مستمرة وتستقبل المستفيدات على مدار الساعة.

جدة.. "خيركم" تختبر 81 طالبة عن بعد تجنُّبًا لكورونا عبدالله الراجحي سبق 2020-03-19 أدت 81 طالبة بدور التحفيظ وحلقات المساجد التابعة لجمعية "خيركم" بجدة، اختبارات فروع القرآن الكريم، عبر منصة تعليم القرآن عن بعد.



جاء ذلك بعد إغلاق مقرات الاختبارات؛ حرصًا على سلامتهم واتباعًا لتوجيهات الدولة للوقاية من فيروس كورونا.



وقالت المشرفة على القسم النسائي بجمعية "خيركم"، أمينة الرحيلي: إن العملية التعليمية من تلاوة وتحفيظ واختبارات ومنح إجازات قرآنية، ما زالت مستمرة، باستقبال الطالبات عبر منصة "خيركم" للتعليم عن بعد، والتي تحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- منذ انطلاقتها قبل ست سنوات.



وأضاف أن الهمة لدى القائمين على هذا الصرح القرآني عالية، وجميع برامج "خيركم" الإلكترونية مستمرة وتستقبل المستفيدات على مدار الساعة.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 04:48 PM

اخر تعديل 19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 05:52 PM

جدة.. "خيركم" تختبر 81 طالبة عن بعد تجنُّبًا لكورونا عبر منصة تعليم القرآن وبعد إغلاق مقرات الاختبارات





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أدت 81 طالبة بدور التحفيظ وحلقات المساجد التابعة لجمعية "خيركم" بجدة، اختبارات فروع القرآن الكريم، عبر منصة تعليم القرآن عن بعد.



جاء ذلك بعد إغلاق مقرات الاختبارات؛ حرصًا على سلامتهم واتباعًا لتوجيهات الدولة للوقاية من فيروس كورونا.



وقالت المشرفة على القسم النسائي بجمعية "خيركم"، أمينة الرحيلي: إن العملية التعليمية من تلاوة وتحفيظ واختبارات ومنح إجازات قرآنية، ما زالت مستمرة، باستقبال الطالبات عبر منصة "خيركم" للتعليم عن بعد، والتي تحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- منذ انطلاقتها قبل ست سنوات.



وأضاف أن الهمة لدى القائمين على هذا الصرح القرآني عالية، وجميع برامج "خيركم" الإلكترونية مستمرة وتستقبل المستفيدات على مدار الساعة.