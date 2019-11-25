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معرض "روائع آثار المملكة" ينطلق في العاصمة الإيطالية غداً

لـ3 أشهر ويقدم محتوى ثرياً عن تاريخ السعودية ودورها الحضاري

يرعى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، يوم غدٍ الثلاثاء في العاصمة الإيطالية فعاليات معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية- روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور"، وذلك بحفل سيقام في المتحف الوطني الروماني بحضور وزير التراث والأنشطة الثقافية والسياحية الإيطالي داري فرانسيسكيني، ونخبة من المهتمين بالتاريخ والتراث والفنانين والمثقفين الإيطاليين.

ويستمر المعرض مدة ثلاثة أشهر سيقدم خلالها محتوى ثرياً عن تاريخ المملكة العربية السعودية ودورها الحضاري عبر العصور، وذلك من خلال 326 قطعة أثرية نادرة تعكس عمق تاريخ المملكة ومدى مساهمتها في الحضارة العالمية؛ انطلاقاً من موقعها الجغرافي المميز الذي شكل محوراً رئيساً في المجالات الثقافية والاقتصادية بين الشرق والغرب، وجسراً للتواصل الحضاري.

وتعد العاصمة الإيطالية المحطة السابعة عشرة للمعرض، وذلك بعد جولة تنقل خلالها المعرض بين متاحف عالمية شهيرة مثل متحف اللوفر بباريس ومتحف الأرميتاج في موسكو، ومتاحف في أمريكا والصين واليابان وكوريا، إضافة للمتحف الوطني بالرياض ومركز إثراء بالظهران.

ويأتي تنظيم وزارة الثقافة للمعرض بمشاركة عدد من الجهات في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل حفظ تراث المملكة وإبرازه للعالم تحقيقاً للتبادل الثقافي الدولي الذي يعد من الأهداف الرئيسة للوزارة.

روائع آثار المملكة وزير الثقافة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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معرض "روائع آثار المملكة" ينطلق في العاصمة الإيطالية غداً
سبق

يرعى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، يوم غدٍ الثلاثاء في العاصمة الإيطالية فعاليات معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية- روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور"، وذلك بحفل سيقام في المتحف الوطني الروماني بحضور وزير التراث والأنشطة الثقافية والسياحية الإيطالي داري فرانسيسكيني، ونخبة من المهتمين بالتاريخ والتراث والفنانين والمثقفين الإيطاليين.

ويستمر المعرض مدة ثلاثة أشهر سيقدم خلالها محتوى ثرياً عن تاريخ المملكة العربية السعودية ودورها الحضاري عبر العصور، وذلك من خلال 326 قطعة أثرية نادرة تعكس عمق تاريخ المملكة ومدى مساهمتها في الحضارة العالمية؛ انطلاقاً من موقعها الجغرافي المميز الذي شكل محوراً رئيساً في المجالات الثقافية والاقتصادية بين الشرق والغرب، وجسراً للتواصل الحضاري.

وتعد العاصمة الإيطالية المحطة السابعة عشرة للمعرض، وذلك بعد جولة تنقل خلالها المعرض بين متاحف عالمية شهيرة مثل متحف اللوفر بباريس ومتحف الأرميتاج في موسكو، ومتاحف في أمريكا والصين واليابان وكوريا، إضافة للمتحف الوطني بالرياض ومركز إثراء بالظهران.

ويأتي تنظيم وزارة الثقافة للمعرض بمشاركة عدد من الجهات في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل حفظ تراث المملكة وإبرازه للعالم تحقيقاً للتبادل الثقافي الدولي الذي يعد من الأهداف الرئيسة للوزارة.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
04:11 PM

معرض "روائع آثار المملكة" ينطلق في العاصمة الإيطالية غداً

لـ3 أشهر ويقدم محتوى ثرياً عن تاريخ السعودية ودورها الحضاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرعى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، يوم غدٍ الثلاثاء في العاصمة الإيطالية فعاليات معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية- روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور"، وذلك بحفل سيقام في المتحف الوطني الروماني بحضور وزير التراث والأنشطة الثقافية والسياحية الإيطالي داري فرانسيسكيني، ونخبة من المهتمين بالتاريخ والتراث والفنانين والمثقفين الإيطاليين.

ويستمر المعرض مدة ثلاثة أشهر سيقدم خلالها محتوى ثرياً عن تاريخ المملكة العربية السعودية ودورها الحضاري عبر العصور، وذلك من خلال 326 قطعة أثرية نادرة تعكس عمق تاريخ المملكة ومدى مساهمتها في الحضارة العالمية؛ انطلاقاً من موقعها الجغرافي المميز الذي شكل محوراً رئيساً في المجالات الثقافية والاقتصادية بين الشرق والغرب، وجسراً للتواصل الحضاري.

وتعد العاصمة الإيطالية المحطة السابعة عشرة للمعرض، وذلك بعد جولة تنقل خلالها المعرض بين متاحف عالمية شهيرة مثل متحف اللوفر بباريس ومتحف الأرميتاج في موسكو، ومتاحف في أمريكا والصين واليابان وكوريا، إضافة للمتحف الوطني بالرياض ومركز إثراء بالظهران.

ويأتي تنظيم وزارة الثقافة للمعرض بمشاركة عدد من الجهات في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل حفظ تراث المملكة وإبرازه للعالم تحقيقاً للتبادل الثقافي الدولي الذي يعد من الأهداف الرئيسة للوزارة.

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