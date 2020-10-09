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وزارة الرياضة تلزم الأندية بعدم سداد الغرامات التي تُفرض على منسوبيها

قالت: الغرامة ناتجة عن تصرف شخصي مخالف

أصدرت وزارة الرياضة الأندية الرياضية، الجمعة، قرارًا بعدم سداد الغرامات التي تُفرض على أيٍّ من منسوبيها، من ميزانياتها، واعتبار هذا التصرف موجبًا لإيقاع المسؤولية القانونية على المتسبب به.

وبيّنت الوزارة في بيانها أن القرار جاء بناءً على ما لاحظته من قيام بعض الأندية بالصرف من ميزانياتها لسداد الغرامات المالية المقرّة على أي من الأجهزة الإدارية أو الفنية أو اللاعبين، سواء تلك التي تصدرها الجهات الرسمية المسؤولة، أو تلك التي تُصدر من اللجان الرياضية المختصة.

وطالبت الوزارة الأندية باعتبار الغرامات ناتجة عن تصرف شخصي مخالف يقع تحت مسؤولية مرتكبها، وقيام النادي بسداد هذه الغرامات يعد هدرًا ماليًّا يعارض تحقيق الغايات المرجوّة من فرض الغرامة، إضافة إلى مخالفته أحكام اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وزارة الرياضة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزارة الرياضة تلزم الأندية بعدم سداد الغرامات التي تُفرض على منسوبيها
سبق

أصدرت وزارة الرياضة الأندية الرياضية، الجمعة، قرارًا بعدم سداد الغرامات التي تُفرض على أيٍّ من منسوبيها، من ميزانياتها، واعتبار هذا التصرف موجبًا لإيقاع المسؤولية القانونية على المتسبب به.

وبيّنت الوزارة في بيانها أن القرار جاء بناءً على ما لاحظته من قيام بعض الأندية بالصرف من ميزانياتها لسداد الغرامات المالية المقرّة على أي من الأجهزة الإدارية أو الفنية أو اللاعبين، سواء تلك التي تصدرها الجهات الرسمية المسؤولة، أو تلك التي تُصدر من اللجان الرياضية المختصة.

وطالبت الوزارة الأندية باعتبار الغرامات ناتجة عن تصرف شخصي مخالف يقع تحت مسؤولية مرتكبها، وقيام النادي بسداد هذه الغرامات يعد هدرًا ماليًّا يعارض تحقيق الغايات المرجوّة من فرض الغرامة، إضافة إلى مخالفته أحكام اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
08:50 PM

وزارة الرياضة تلزم الأندية بعدم سداد الغرامات التي تُفرض على منسوبيها

قالت: الغرامة ناتجة عن تصرف شخصي مخالف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,457

أصدرت وزارة الرياضة الأندية الرياضية، الجمعة، قرارًا بعدم سداد الغرامات التي تُفرض على أيٍّ من منسوبيها، من ميزانياتها، واعتبار هذا التصرف موجبًا لإيقاع المسؤولية القانونية على المتسبب به.

وبيّنت الوزارة في بيانها أن القرار جاء بناءً على ما لاحظته من قيام بعض الأندية بالصرف من ميزانياتها لسداد الغرامات المالية المقرّة على أي من الأجهزة الإدارية أو الفنية أو اللاعبين، سواء تلك التي تصدرها الجهات الرسمية المسؤولة، أو تلك التي تُصدر من اللجان الرياضية المختصة.

وطالبت الوزارة الأندية باعتبار الغرامات ناتجة عن تصرف شخصي مخالف يقع تحت مسؤولية مرتكبها، وقيام النادي بسداد هذه الغرامات يعد هدرًا ماليًّا يعارض تحقيق الغايات المرجوّة من فرض الغرامة، إضافة إلى مخالفته أحكام اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

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