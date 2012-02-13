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شاهد.. أمانة العاصمة المقدسة تُواصل العمل بمشروع جزيرة عمر قاضي بالشرائع

يشتمل على ممر للمشاة.. أنهت ثلث المشروع وتبقى فقط التشجير

تُواصل أمانة العاصمة المقدسة، تحسين المشهد البصري في طريق المهندس عمر قاضي 64 بالشرائع، على قدم وساق، وأنجزت من المشروع تقريبًا الثلث ولم يتبقَّ سوى تشجيره.

وثّقت "سبق" البدايات الأولية والتصور شبه النهائي للمشروع، الذي اشتمل على مسار المشاة في المنتصف، بالإضافة إلى أحواض تقع على جانبي المسار ووسطه.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمانة العاصمة المقدسة تُواصل العمل بمشروع جزيرة عمر قاضي بالشرائع
سبق

تُواصل أمانة العاصمة المقدسة، تحسين المشهد البصري في طريق المهندس عمر قاضي 64 بالشرائع، على قدم وساق، وأنجزت من المشروع تقريبًا الثلث ولم يتبقَّ سوى تشجيره.

وثّقت "سبق" البدايات الأولية والتصور شبه النهائي للمشروع، الذي اشتمل على مسار المشاة في المنتصف، بالإضافة إلى أحواض تقع على جانبي المسار ووسطه.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
01:58 PM

شاهد.. أمانة العاصمة المقدسة تُواصل العمل بمشروع جزيرة عمر قاضي بالشرائع

يشتمل على ممر للمشاة.. أنهت ثلث المشروع وتبقى فقط التشجير

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
3
658

تُواصل أمانة العاصمة المقدسة، تحسين المشهد البصري في طريق المهندس عمر قاضي 64 بالشرائع، على قدم وساق، وأنجزت من المشروع تقريبًا الثلث ولم يتبقَّ سوى تشجيره.

وثّقت "سبق" البدايات الأولية والتصور شبه النهائي للمشروع، الذي اشتمل على مسار المشاة في المنتصف، بالإضافة إلى أحواض تقع على جانبي المسار ووسطه.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,842
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,432
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,100
38 مليار ..

38 مليار ..

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