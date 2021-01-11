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اليوم.. الشورى يناقش تعديل نظامَي "الحماية من الإيذاء" و"حماية الطفل"

الجلسة الـ 13 انطلقت صباحاً عبر الاتصال المرئي برئاسة عبدالله آل الشيخ

يناقش مجلس الشورى، اليوم، مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء، وتعديل نظام حماية الطفل، ويستمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء وآرائهم حيال مشروع تعديل النظام.

وكانت قد انطلقت جلسة #مجلس_الشورى العادية الثالثة عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة، اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم.. الشورى يناقش تعديل نظامَي "الحماية من الإيذاء" و"حماية الطفل"
سبق

يناقش مجلس الشورى، اليوم، مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء، وتعديل نظام حماية الطفل، ويستمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء وآرائهم حيال مشروع تعديل النظام.

وكانت قد انطلقت جلسة #مجلس_الشورى العادية الثالثة عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة، اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
11:35 AM

اليوم.. الشورى يناقش تعديل نظامَي "الحماية من الإيذاء" و"حماية الطفل"

الجلسة الـ 13 انطلقت صباحاً عبر الاتصال المرئي برئاسة عبدالله آل الشيخ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يناقش مجلس الشورى، اليوم، مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء، وتعديل نظام حماية الطفل، ويستمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء وآرائهم حيال مشروع تعديل النظام.

وكانت قد انطلقت جلسة #مجلس_الشورى العادية الثالثة عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة، اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه.

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