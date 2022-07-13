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لجنة الاحتراف لـ "السواط " .. ناديك التعاون وليس الاتحاد

ألزمته بالعودة للقصيم فورًا

طالبت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم السعودي، عبدالمجيد السواط لاعب فريق التعاون المنتقل حديثًا إلى الاتحاد، بالعودة إلى فريقه، حسبما أعلن التعاون في بيان صحفي، الاثنين ، عبر "تويتر".
وكان السواط قد التحق، الاثنين، بمعسكر الاتحاد الذي يقيمه حاليًا في أبها، بعد أن قاطع تدريبات التعاون منذ مطلع الأسبوع الجاري.
وقال التعاون في بيانه، إن لجنة الاحتراف أبلغت اللاعب ونادي الاتحاد، بقرارها، وأكدت أن النزاع التعاقدي بين الناديين للموسم المقبل، من اختصاص غرفة فض المنازعات، وأضاف البيان، إلزام اللاعب والنادي بالعودة، بالتعميم الصادر من لجنة الاحتراف الخاص باستكمال الموسم الرياضي الجاري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لجنة الاحتراف لـ "السواط " .. ناديك التعاون وليس الاتحاد
سبق

طالبت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم السعودي، عبدالمجيد السواط لاعب فريق التعاون المنتقل حديثًا إلى الاتحاد، بالعودة إلى فريقه، حسبما أعلن التعاون في بيان صحفي، الاثنين ، عبر "تويتر".
وكان السواط قد التحق، الاثنين، بمعسكر الاتحاد الذي يقيمه حاليًا في أبها، بعد أن قاطع تدريبات التعاون منذ مطلع الأسبوع الجاري.
وقال التعاون في بيانه، إن لجنة الاحتراف أبلغت اللاعب ونادي الاتحاد، بقرارها، وأكدت أن النزاع التعاقدي بين الناديين للموسم المقبل، من اختصاص غرفة فض المنازعات، وأضاف البيان، إلزام اللاعب والنادي بالعودة، بالتعميم الصادر من لجنة الاحتراف الخاص باستكمال الموسم الرياضي الجاري.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
10:15 PM

لجنة الاحتراف لـ "السواط " .. ناديك التعاون وليس الاتحاد

ألزمته بالعودة للقصيم فورًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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طالبت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم السعودي، عبدالمجيد السواط لاعب فريق التعاون المنتقل حديثًا إلى الاتحاد، بالعودة إلى فريقه، حسبما أعلن التعاون في بيان صحفي، الاثنين ، عبر "تويتر".
وكان السواط قد التحق، الاثنين، بمعسكر الاتحاد الذي يقيمه حاليًا في أبها، بعد أن قاطع تدريبات التعاون منذ مطلع الأسبوع الجاري.
وقال التعاون في بيانه، إن لجنة الاحتراف أبلغت اللاعب ونادي الاتحاد، بقرارها، وأكدت أن النزاع التعاقدي بين الناديين للموسم المقبل، من اختصاص غرفة فض المنازعات، وأضاف البيان، إلزام اللاعب والنادي بالعودة، بالتعميم الصادر من لجنة الاحتراف الخاص باستكمال الموسم الرياضي الجاري.

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