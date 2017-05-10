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"الشورى" يؤجل طرح نظام "التكاليف القضائية"

بعد عددٍ من الملاحظات التي طرحها الأعضاء

ناقش مجلس الشورى، اليوم، نظام التكاليف القضائية الذي تحدّث عنه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في مقابلة تلفزيونية قبل أشهر.

وأضاف حينها أنه لا يمنع رفع الدعوى، لكنه يؤكد جدية رفع الدعوى، وسيتحمل التكاليف الخاسر بالقضية"، فيما أبدى بعض الأعضاء ملاحظاتهم على النظام ورأت اللجنة القضائية بالمجلس تأجيله للطرح مرة أخرى.

الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يؤجل طرح نظام "التكاليف القضائية"
سبق

ناقش مجلس الشورى، اليوم، نظام التكاليف القضائية الذي تحدّث عنه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في مقابلة تلفزيونية قبل أشهر.

وأضاف حينها أنه لا يمنع رفع الدعوى، لكنه يؤكد جدية رفع الدعوى، وسيتحمل التكاليف الخاسر بالقضية"، فيما أبدى بعض الأعضاء ملاحظاتهم على النظام ورأت اللجنة القضائية بالمجلس تأجيله للطرح مرة أخرى.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
04:34 PM

"الشورى" يؤجل طرح نظام "التكاليف القضائية"

بعد عددٍ من الملاحظات التي طرحها الأعضاء

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بدر العتيبي - الرياض
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ناقش مجلس الشورى، اليوم، نظام التكاليف القضائية الذي تحدّث عنه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في مقابلة تلفزيونية قبل أشهر.

وأضاف حينها أنه لا يمنع رفع الدعوى، لكنه يؤكد جدية رفع الدعوى، وسيتحمل التكاليف الخاسر بالقضية"، فيما أبدى بعض الأعضاء ملاحظاتهم على النظام ورأت اللجنة القضائية بالمجلس تأجيله للطرح مرة أخرى.

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