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البحرين تعلن عن حالة وفاة جديدة لمواطن سبعيني بسبب "كورونا"

قالت إن الأوضاع الصحية للمصابين مستقرة عدا 3 حالات تحت العناية

واس- المنامة: أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين، الثلاثاء، عن حالة وفاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 70 عامًا، لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان من ضمن إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19).

وفي التفاصيل، أفادت الوزارة بأن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليًا فيما عدا 3 حالات تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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البحرين تعلن عن حالة وفاة جديدة لمواطن سبعيني بسبب "كورونا"
سبق

واس- المنامة: أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين، الثلاثاء، عن حالة وفاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 70 عامًا، لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان من ضمن إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19).

وفي التفاصيل، أفادت الوزارة بأن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليًا فيما عدا 3 حالات تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
01:38 AM

البحرين تعلن عن حالة وفاة جديدة لمواطن سبعيني بسبب "كورونا"

قالت إن الأوضاع الصحية للمصابين مستقرة عدا 3 حالات تحت العناية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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واس- المنامة: أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين، الثلاثاء، عن حالة وفاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 70 عامًا، لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان من ضمن إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19).

وفي التفاصيل، أفادت الوزارة بأن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليًا فيما عدا 3 حالات تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

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