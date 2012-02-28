التعاون يتلقى ضربة موجعة.. جهاد يغيب عن مواجهتي الأهلي والاتحاد

تلقى الجهاز الفني لفريق التعاون ضربة موجعة تمثلت بغياب جهاد الحسين عن مواجهتي الأهلي والاتحاد المقبلتين، بعدما أكدت الفحوصات والأشعة التي خضع لها اللاعب على يد الدكتور سالم الزهراني وجود التهابات في الركبة يحتاج معها لفترة علاج طبيعي وبرنامج تقوية يمتد أسبوعين.

وفي ذات السياق كثف الفريق الأول للنادي بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز تحضيراته الميدانية استعداداً لمواجهة الأهلي بعد يوم غد في الجولة الـ 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

حيث بدأت التدريبات بعمليات التسخين بعدها قسم المدرب لاعبيه لثلاث مجموعات تلعب الكرة من لمسة واحدة وسط مساحات ضيقة، كما طبق اللاعبون عدداً من الجمل الفنية بالإضافة لتمارين الكرات الثابتة ولم يشارك في المران عبدالفتاح آدم بسبب التحاقه بمعسكر المنتخب السعودي.

وقام إسماعيل مغربي بالجري حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلي عقب تعافيه من الإصابة التي عانى منها في الفترة القاضية في عضلة الفخذ الخلفية.

وسيؤدي الفريق غداً مرانه الأخير عند الساعة الرابعة عصراً قبل المغادرة إلى جدة.