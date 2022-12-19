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تحذير من "الغذاء والدواء": هنا منتجان لفرد الشعر تخلصوا منهما.. برازيلي وأمريكي

لاحتوائهما على نسبة عالية من "الفورمالدهيد".. قد يتسببان في مخاطر صحية للمستهلك

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجين لفرد الشعر؛ لاحتوائهما على نسبة عالية من مادة فورمالدهيد (Formaldehyde).

وأوضحت الهيئة أنها جمعت وحللت منتجات لفرد الشعر متداولة في الأسواق المحلية؛ للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من مادة "فورمالدهيد" تتجاوز الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO1943:2016، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من "فورمالدهيد" قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ويحمل المنتج الأول اسم "RICHEE PROFESSIONAL SMOOTHING THERAPY REDUCER FLUID ARGAN E OJON 2" وصنع في البرازيل برقم تشغيلة (AR0619RC) وتاريخ صلاحية 4/ 6/ 2022.

أما المنتج الثاني فيحمل اسم "JUDY PROTEIN & SILK HAIR THERAPY SYSTEM" وصنع في الولايات المتحدة الأمريكية برقم تشغيلة (GUD0206) وتاريخ صلاحية 2/ 2020، ورقم تشغيلةJ181105)) وتاريخ صلاحية 12/ 2021.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتجين، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منهما، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدرها.

وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ لمتابعة سحب المنتجين من الأسواق، ومنع دخولهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

تحذير الغذاء والدواء الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحذير من "الغذاء والدواء": هنا منتجان لفرد الشعر تخلصوا منهما.. برازيلي وأمريكي
سبق

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجين لفرد الشعر؛ لاحتوائهما على نسبة عالية من مادة فورمالدهيد (Formaldehyde).

وأوضحت الهيئة أنها جمعت وحللت منتجات لفرد الشعر متداولة في الأسواق المحلية؛ للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من مادة "فورمالدهيد" تتجاوز الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO1943:2016، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من "فورمالدهيد" قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ويحمل المنتج الأول اسم "RICHEE PROFESSIONAL SMOOTHING THERAPY REDUCER FLUID ARGAN E OJON 2" وصنع في البرازيل برقم تشغيلة (AR0619RC) وتاريخ صلاحية 4/ 6/ 2022.

أما المنتج الثاني فيحمل اسم "JUDY PROTEIN & SILK HAIR THERAPY SYSTEM" وصنع في الولايات المتحدة الأمريكية برقم تشغيلة (GUD0206) وتاريخ صلاحية 2/ 2020، ورقم تشغيلةJ181105)) وتاريخ صلاحية 12/ 2021.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتجين، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منهما، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدرها.

وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ لمتابعة سحب المنتجين من الأسواق، ومنع دخولهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
10:11 AM

تحذير من "الغذاء والدواء": هنا منتجان لفرد الشعر تخلصوا منهما.. برازيلي وأمريكي

لاحتوائهما على نسبة عالية من "الفورمالدهيد".. قد يتسببان في مخاطر صحية للمستهلك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجين لفرد الشعر؛ لاحتوائهما على نسبة عالية من مادة فورمالدهيد (Formaldehyde).

وأوضحت الهيئة أنها جمعت وحللت منتجات لفرد الشعر متداولة في الأسواق المحلية؛ للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من مادة "فورمالدهيد" تتجاوز الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO1943:2016، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من "فورمالدهيد" قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ويحمل المنتج الأول اسم "RICHEE PROFESSIONAL SMOOTHING THERAPY REDUCER FLUID ARGAN E OJON 2" وصنع في البرازيل برقم تشغيلة (AR0619RC) وتاريخ صلاحية 4/ 6/ 2022.

أما المنتج الثاني فيحمل اسم "JUDY PROTEIN & SILK HAIR THERAPY SYSTEM" وصنع في الولايات المتحدة الأمريكية برقم تشغيلة (GUD0206) وتاريخ صلاحية 2/ 2020، ورقم تشغيلةJ181105)) وتاريخ صلاحية 12/ 2021.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتجين، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منهما، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدرها.

وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ لمتابعة سحب المنتجين من الأسواق، ومنع دخولهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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