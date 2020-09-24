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ألمانيا: 2143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

خلال الـ24 ساعة الماضية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بواقع 2143 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 278070.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9428، بعد تسجيل 19 حالة جديدة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا: 2143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بواقع 2143 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 278070.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9428، بعد تسجيل 19 حالة جديدة.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
08:45 AM

ألمانيا: 2143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - برلين
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بواقع 2143 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 278070.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9428، بعد تسجيل 19 حالة جديدة.

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