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برنامج "الرعاية المنزلية" بمستشفى المويه يواصل خدماته للمستفيدين

تشمل متابعة مرضى العناية وخدمات العلاج الطبيعي وتقديم الأدوية

واصل برنامج الرعاية الطبية المنزلية بمستشفى المويه العام، في صحة الطائف، خدماته للمستفيدين في محافظة المويه والمناطق التابعة لها.

وواصل فريق العمل زياراته للمستفيدين المسجلين في البرنامج وتقديم الخدمات لهم، من بينهم مريض يعاني من شلل نصفي، وتقرّحات الفراش، حيث قدم له الرعاية والخدمات اللازمة.

وقدّم الفريق خدماته كذلك إلى مريض يعاني من السكري والضغط وتقرحات الفراش، ويسكن في منطقة تبعد عن المستشفى بنحو 60 كم، حيث قدم الفريق خدماته للمريض في 45 زيارة خلال أربعة أشهر.

يشار إلى أن البرنامج يقدم خدمات للمرضى المسجلين، تشتمل على متابعة مرضى الأمراض المزمنة والعناية والوقاية بمرضى قرح الفراش، وخدمات العلاج الطبيعي، وتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى وغيرها من الخدمات.

مستشفى المويه العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برنامج "الرعاية المنزلية" بمستشفى المويه يواصل خدماته للمستفيدين
سبق

واصل برنامج الرعاية الطبية المنزلية بمستشفى المويه العام، في صحة الطائف، خدماته للمستفيدين في محافظة المويه والمناطق التابعة لها.

وواصل فريق العمل زياراته للمستفيدين المسجلين في البرنامج وتقديم الخدمات لهم، من بينهم مريض يعاني من شلل نصفي، وتقرّحات الفراش، حيث قدم له الرعاية والخدمات اللازمة.

وقدّم الفريق خدماته كذلك إلى مريض يعاني من السكري والضغط وتقرحات الفراش، ويسكن في منطقة تبعد عن المستشفى بنحو 60 كم، حيث قدم الفريق خدماته للمريض في 45 زيارة خلال أربعة أشهر.

يشار إلى أن البرنامج يقدم خدمات للمرضى المسجلين، تشتمل على متابعة مرضى الأمراض المزمنة والعناية والوقاية بمرضى قرح الفراش، وخدمات العلاج الطبيعي، وتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى وغيرها من الخدمات.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
02:39 PM

برنامج "الرعاية المنزلية" بمستشفى المويه يواصل خدماته للمستفيدين

تشمل متابعة مرضى العناية وخدمات العلاج الطبيعي وتقديم الأدوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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واصل برنامج الرعاية الطبية المنزلية بمستشفى المويه العام، في صحة الطائف، خدماته للمستفيدين في محافظة المويه والمناطق التابعة لها.

وواصل فريق العمل زياراته للمستفيدين المسجلين في البرنامج وتقديم الخدمات لهم، من بينهم مريض يعاني من شلل نصفي، وتقرّحات الفراش، حيث قدم له الرعاية والخدمات اللازمة.

وقدّم الفريق خدماته كذلك إلى مريض يعاني من السكري والضغط وتقرحات الفراش، ويسكن في منطقة تبعد عن المستشفى بنحو 60 كم، حيث قدم الفريق خدماته للمريض في 45 زيارة خلال أربعة أشهر.

يشار إلى أن البرنامج يقدم خدمات للمرضى المسجلين، تشتمل على متابعة مرضى الأمراض المزمنة والعناية والوقاية بمرضى قرح الفراش، وخدمات العلاج الطبيعي، وتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى وغيرها من الخدمات.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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