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7 دول إفريقية تبدأ فحوص الأجسام المضادة لكوفيد-19

بدءاً من الأسبوع المقبل

أفاد مركز احتواء الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، بأن سبع دول إفريقية ستبدأ إجراء فحوص للأجسام المضادة لفيروس كورونا بدءاً من الأسبوع المقبل، وذلك في إطار الجهود الرامية لفهم مدى تفشي الوباء في القارة.

وأوضح رئيس مراكز احتواء الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، جون كينغاسونغن، ومقرها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن ليبيريا وسيراليون وزامبيا وزيمبابوي والكاميرون ونيجيريا والمغرب هي أول مجموعة من الدول التي التزمت بتطبيق فحوص للأجسام المضادة لفيروس كورونا.

وتعتمد حكومات دول غربية على فحوص الأجسام المضادة لمعرفة حجم الإصابات بالفيروس بين مواطنيها، أملاً في أن يساعد ذلك على إعادة فتح اقتصاداتها.

وأنقذت العزلة النسبية القارة الإفريقية من أسوأ موجة للوباء، إلا أن خبراء يقولون إن انخفاض مستويات الفحوص في عديد من الدول يعني أن من المحتمل أن تكون معدلات الإصابة في إفريقيا أعلى مما تم الإبلاغ عنه.

فيروس كورونا الجديد

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7 دول إفريقية تبدأ فحوص الأجسام المضادة لكوفيد-19
سبق

أفاد مركز احتواء الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، بأن سبع دول إفريقية ستبدأ إجراء فحوص للأجسام المضادة لفيروس كورونا بدءاً من الأسبوع المقبل، وذلك في إطار الجهود الرامية لفهم مدى تفشي الوباء في القارة.

وأوضح رئيس مراكز احتواء الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، جون كينغاسونغن، ومقرها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن ليبيريا وسيراليون وزامبيا وزيمبابوي والكاميرون ونيجيريا والمغرب هي أول مجموعة من الدول التي التزمت بتطبيق فحوص للأجسام المضادة لفيروس كورونا.

وتعتمد حكومات دول غربية على فحوص الأجسام المضادة لمعرفة حجم الإصابات بالفيروس بين مواطنيها، أملاً في أن يساعد ذلك على إعادة فتح اقتصاداتها.

وأنقذت العزلة النسبية القارة الإفريقية من أسوأ موجة للوباء، إلا أن خبراء يقولون إن انخفاض مستويات الفحوص في عديد من الدول يعني أن من المحتمل أن تكون معدلات الإصابة في إفريقيا أعلى مما تم الإبلاغ عنه.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
01:06 PM

7 دول إفريقية تبدأ فحوص الأجسام المضادة لكوفيد-19

بدءاً من الأسبوع المقبل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفاد مركز احتواء الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، بأن سبع دول إفريقية ستبدأ إجراء فحوص للأجسام المضادة لفيروس كورونا بدءاً من الأسبوع المقبل، وذلك في إطار الجهود الرامية لفهم مدى تفشي الوباء في القارة.

وأوضح رئيس مراكز احتواء الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، جون كينغاسونغن، ومقرها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن ليبيريا وسيراليون وزامبيا وزيمبابوي والكاميرون ونيجيريا والمغرب هي أول مجموعة من الدول التي التزمت بتطبيق فحوص للأجسام المضادة لفيروس كورونا.

وتعتمد حكومات دول غربية على فحوص الأجسام المضادة لمعرفة حجم الإصابات بالفيروس بين مواطنيها، أملاً في أن يساعد ذلك على إعادة فتح اقتصاداتها.

وأنقذت العزلة النسبية القارة الإفريقية من أسوأ موجة للوباء، إلا أن خبراء يقولون إن انخفاض مستويات الفحوص في عديد من الدول يعني أن من المحتمل أن تكون معدلات الإصابة في إفريقيا أعلى مما تم الإبلاغ عنه.

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