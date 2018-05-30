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انطلاق حملة نقاء التوعوية في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2021.. غداً

تزامناً مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، والذي يصادف 31 مايو، تدشن جمعية نقاء لمكافحة التدخين يوم غد الاثنين حملة ميدانية وإلكترونية تحت شعار #عيش_بنقاء تبدأ في 31/5/2021 ولمدة أسبوع كامل.

تهدف الحملة إلى التوعية المجتمعية بأضرار التدخين الصحية والاجتماعية، واستعادة الحياة الصحّية والنمط المعيشي المتوازن والذي من خلاله تتحقق الطمأنينة، حيث تقدم نقاء دعمها للإقلاع عن التدخين ببرامج نوعية متعددة، وباقات علاجية متخصصة مختلفة كعلاج المهدى إليه في عيادات نقاء، وعلاج المهدى إليه في منزله.

وأكد رئيس مجلس إدارة نقاء، سليمان بن عبد الرحمن الصبي، أن الحملة تنطلق تزامناً مع الحملة العالمية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية مؤخراً، والتي تستمر عاماً كاملاً بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 31/5/ 2021 تحت شعار "الالتزام بالإقلاع"، حيث تهدف الحملة إلى دعم 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم لمساعدتهم في التخلي عن التبغ من خلال مختلف المبادرات والحلول الرقمية، وسيساعد في خلق بيئات صحية تساعد على الإقلاع عن التبغ.

وفي تصريح آخر، أشار المدير التنفيذي لنقاء سعد بن محمد بن عتيق، إلى أن الحملة مدتها أسبوع في ثلاث مناطق وهي الرياض والشرقية وحائل، وهي في إطار ما تقدمه نقاء من خدمات جليلة في مجالها لخدمة مجتمعها متماشياً مع الرأي العام العالمي في مكافحة التدخين والقضاء عليه، وهي تستهدف جميع المدخنين بهدف علاجهم ومساعدتهم في الإقلاع عنه، وغير المتعاطين بغرض ارتفاع نسبة الوعي بأخطار التدخين وأضراره.

ومن خلال هذه المبادرة التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية، والتي تقدم حلولاً رقمية لمساعدة 1.3 مليار من مستخدمي التبغ في العالم على الإقلاع عن التدخين، أنشأت المنظمة مبادرات رقمية للوصول للإقلاع عن التبغ، تتيح للناس إمكانية الوصول المجاني إلى الاستشارات.

ودعا "ابن عتيق" الجميع إلى متابعة حسابات نقاء في مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على مواقع الفعاليات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق حملة نقاء التوعوية في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2021.. غداً
سبق

تزامناً مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، والذي يصادف 31 مايو، تدشن جمعية نقاء لمكافحة التدخين يوم غد الاثنين حملة ميدانية وإلكترونية تحت شعار #عيش_بنقاء تبدأ في 31/5/2021 ولمدة أسبوع كامل.

تهدف الحملة إلى التوعية المجتمعية بأضرار التدخين الصحية والاجتماعية، واستعادة الحياة الصحّية والنمط المعيشي المتوازن والذي من خلاله تتحقق الطمأنينة، حيث تقدم نقاء دعمها للإقلاع عن التدخين ببرامج نوعية متعددة، وباقات علاجية متخصصة مختلفة كعلاج المهدى إليه في عيادات نقاء، وعلاج المهدى إليه في منزله.

وأكد رئيس مجلس إدارة نقاء، سليمان بن عبد الرحمن الصبي، أن الحملة تنطلق تزامناً مع الحملة العالمية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية مؤخراً، والتي تستمر عاماً كاملاً بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 31/5/ 2021 تحت شعار "الالتزام بالإقلاع"، حيث تهدف الحملة إلى دعم 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم لمساعدتهم في التخلي عن التبغ من خلال مختلف المبادرات والحلول الرقمية، وسيساعد في خلق بيئات صحية تساعد على الإقلاع عن التبغ.

وفي تصريح آخر، أشار المدير التنفيذي لنقاء سعد بن محمد بن عتيق، إلى أن الحملة مدتها أسبوع في ثلاث مناطق وهي الرياض والشرقية وحائل، وهي في إطار ما تقدمه نقاء من خدمات جليلة في مجالها لخدمة مجتمعها متماشياً مع الرأي العام العالمي في مكافحة التدخين والقضاء عليه، وهي تستهدف جميع المدخنين بهدف علاجهم ومساعدتهم في الإقلاع عنه، وغير المتعاطين بغرض ارتفاع نسبة الوعي بأخطار التدخين وأضراره.

ومن خلال هذه المبادرة التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية، والتي تقدم حلولاً رقمية لمساعدة 1.3 مليار من مستخدمي التبغ في العالم على الإقلاع عن التدخين، أنشأت المنظمة مبادرات رقمية للوصول للإقلاع عن التبغ، تتيح للناس إمكانية الوصول المجاني إلى الاستشارات.

ودعا "ابن عتيق" الجميع إلى متابعة حسابات نقاء في مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على مواقع الفعاليات.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
09:02 PM

انطلاق حملة نقاء التوعوية في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2021.. غداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تزامناً مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، والذي يصادف 31 مايو، تدشن جمعية نقاء لمكافحة التدخين يوم غد الاثنين حملة ميدانية وإلكترونية تحت شعار #عيش_بنقاء تبدأ في 31/5/2021 ولمدة أسبوع كامل.

تهدف الحملة إلى التوعية المجتمعية بأضرار التدخين الصحية والاجتماعية، واستعادة الحياة الصحّية والنمط المعيشي المتوازن والذي من خلاله تتحقق الطمأنينة، حيث تقدم نقاء دعمها للإقلاع عن التدخين ببرامج نوعية متعددة، وباقات علاجية متخصصة مختلفة كعلاج المهدى إليه في عيادات نقاء، وعلاج المهدى إليه في منزله.

وأكد رئيس مجلس إدارة نقاء، سليمان بن عبد الرحمن الصبي، أن الحملة تنطلق تزامناً مع الحملة العالمية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية مؤخراً، والتي تستمر عاماً كاملاً بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 31/5/ 2021 تحت شعار "الالتزام بالإقلاع"، حيث تهدف الحملة إلى دعم 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم لمساعدتهم في التخلي عن التبغ من خلال مختلف المبادرات والحلول الرقمية، وسيساعد في خلق بيئات صحية تساعد على الإقلاع عن التبغ.

وفي تصريح آخر، أشار المدير التنفيذي لنقاء سعد بن محمد بن عتيق، إلى أن الحملة مدتها أسبوع في ثلاث مناطق وهي الرياض والشرقية وحائل، وهي في إطار ما تقدمه نقاء من خدمات جليلة في مجالها لخدمة مجتمعها متماشياً مع الرأي العام العالمي في مكافحة التدخين والقضاء عليه، وهي تستهدف جميع المدخنين بهدف علاجهم ومساعدتهم في الإقلاع عنه، وغير المتعاطين بغرض ارتفاع نسبة الوعي بأخطار التدخين وأضراره.

ومن خلال هذه المبادرة التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية، والتي تقدم حلولاً رقمية لمساعدة 1.3 مليار من مستخدمي التبغ في العالم على الإقلاع عن التدخين، أنشأت المنظمة مبادرات رقمية للوصول للإقلاع عن التبغ، تتيح للناس إمكانية الوصول المجاني إلى الاستشارات.

ودعا "ابن عتيق" الجميع إلى متابعة حسابات نقاء في مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على مواقع الفعاليات.

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