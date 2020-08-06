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مصر.. مصرع طياريْن اثنين في سقوط طائرة خاصة بمطار الجونة

كانت في رحلة ترفيهية فوق المنتجع و4 سيارات إسعاف باشرت الحادث

أفادت وسائل إعلام مصرية بسقوط طائرة خاصة، اليوم الخميس، في مطار الجونة شمال مدينة الغردقة.

وقالت مصادر وفق صحيفة "المصري اليوم": الحادث نتج عنه وفاة طياريْن اثنين هما أكرم الحصري ومحمد سعيد.

وأوضحت المصادر أن الطائرة تابعة لشركة "إير مان"، وكانت في رحلة ترفيهية فوق منتجع الجونة.

وكان قد ورد بلاغ لغرفة إسعاف البحر الأحمر، يفيد بسقوط الطائرة، قبل إرسال أربع سيارات إسعاف.

وفي وقت لاحق قالت مصادر طبية بالبحر الأحمر للصحيفة: إن الاثنين المصابيْن في حادث تحطم طائرة في مطار الجونة، لَقِيَا مصرعهما متأثريْن بالإصابات.

مصر

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مصر.. مصرع طياريْن اثنين في سقوط طائرة خاصة بمطار الجونة
سبق

أفادت وسائل إعلام مصرية بسقوط طائرة خاصة، اليوم الخميس، في مطار الجونة شمال مدينة الغردقة.

وقالت مصادر وفق صحيفة "المصري اليوم": الحادث نتج عنه وفاة طياريْن اثنين هما أكرم الحصري ومحمد سعيد.

وأوضحت المصادر أن الطائرة تابعة لشركة "إير مان"، وكانت في رحلة ترفيهية فوق منتجع الجونة.

وكان قد ورد بلاغ لغرفة إسعاف البحر الأحمر، يفيد بسقوط الطائرة، قبل إرسال أربع سيارات إسعاف.

وفي وقت لاحق قالت مصادر طبية بالبحر الأحمر للصحيفة: إن الاثنين المصابيْن في حادث تحطم طائرة في مطار الجونة، لَقِيَا مصرعهما متأثريْن بالإصابات.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
01:35 PM
اخر تعديل
06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
02:35 PM

مصر.. مصرع طياريْن اثنين في سقوط طائرة خاصة بمطار الجونة

كانت في رحلة ترفيهية فوق المنتجع و4 سيارات إسعاف باشرت الحادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وسائل إعلام مصرية بسقوط طائرة خاصة، اليوم الخميس، في مطار الجونة شمال مدينة الغردقة.

وقالت مصادر وفق صحيفة "المصري اليوم": الحادث نتج عنه وفاة طياريْن اثنين هما أكرم الحصري ومحمد سعيد.

وأوضحت المصادر أن الطائرة تابعة لشركة "إير مان"، وكانت في رحلة ترفيهية فوق منتجع الجونة.

وكان قد ورد بلاغ لغرفة إسعاف البحر الأحمر، يفيد بسقوط الطائرة، قبل إرسال أربع سيارات إسعاف.

وفي وقت لاحق قالت مصادر طبية بالبحر الأحمر للصحيفة: إن الاثنين المصابيْن في حادث تحطم طائرة في مطار الجونة، لَقِيَا مصرعهما متأثريْن بالإصابات.

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