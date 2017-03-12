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ضربة جوية تحصد أرواح 26 عنصراً من الحشد الشعبي العراقي

رداً على الهجوم على معسكر التاجي

قُتل 26 عنصراً من الحشد الشعبي العراقي في ضربة جوية في شرق سوريا ليل الأربعاء، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الخميس)، في أعقاب هجوم استهدف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق موقعاً قتلى.


ورجح المرصد تنفيذ القصف من قبل التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي تنتشر قوات له في مناطق سيطرة الأكراد في شمال وشمال شرق سوريا، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولم يصدر أي تعليق عن التحالف بهذا الشأن.

وتأتي الغارة في قرية بلدة البوكمال الحدودية مع العراق في أقصى ريف دير الزور الشرقي، بعد ساعات على مقتل جنديين، أميركي وبريطاني، ومتعاقد أميركي في هجوم بصواريخ كاتيوشا استهدف مساء الأربعاء قاعدة التاجي العسكرية العراقية التي تؤوي جنوداً أميركيين شمال بغداد.

ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية على الإطلاق ضد مصالح أميركية في العراق منذ سنوات عدة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي على القاعدة العسكرية، لكنّ واشنطن عادة ما تتّهم فصائل شيعية موالية لطهران بشنّ هجمات مماثلة، في إطار التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة منذ أشهر.

الحشد الشعبي العراقي ضربة جوية سوريا

الرئيسية/ أخبار العالم

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ضربة جوية تحصد أرواح 26 عنصراً من الحشد الشعبي العراقي
سبق

قُتل 26 عنصراً من الحشد الشعبي العراقي في ضربة جوية في شرق سوريا ليل الأربعاء، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الخميس)، في أعقاب هجوم استهدف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق موقعاً قتلى.


ورجح المرصد تنفيذ القصف من قبل التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي تنتشر قوات له في مناطق سيطرة الأكراد في شمال وشمال شرق سوريا، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولم يصدر أي تعليق عن التحالف بهذا الشأن.

وتأتي الغارة في قرية بلدة البوكمال الحدودية مع العراق في أقصى ريف دير الزور الشرقي، بعد ساعات على مقتل جنديين، أميركي وبريطاني، ومتعاقد أميركي في هجوم بصواريخ كاتيوشا استهدف مساء الأربعاء قاعدة التاجي العسكرية العراقية التي تؤوي جنوداً أميركيين شمال بغداد.

ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية على الإطلاق ضد مصالح أميركية في العراق منذ سنوات عدة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي على القاعدة العسكرية، لكنّ واشنطن عادة ما تتّهم فصائل شيعية موالية لطهران بشنّ هجمات مماثلة، في إطار التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة منذ أشهر.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
03:13 PM

ضربة جوية تحصد أرواح 26 عنصراً من الحشد الشعبي العراقي

رداً على الهجوم على معسكر التاجي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 26 عنصراً من الحشد الشعبي العراقي في ضربة جوية في شرق سوريا ليل الأربعاء، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الخميس)، في أعقاب هجوم استهدف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق موقعاً قتلى.


ورجح المرصد تنفيذ القصف من قبل التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي تنتشر قوات له في مناطق سيطرة الأكراد في شمال وشمال شرق سوريا، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولم يصدر أي تعليق عن التحالف بهذا الشأن.

وتأتي الغارة في قرية بلدة البوكمال الحدودية مع العراق في أقصى ريف دير الزور الشرقي، بعد ساعات على مقتل جنديين، أميركي وبريطاني، ومتعاقد أميركي في هجوم بصواريخ كاتيوشا استهدف مساء الأربعاء قاعدة التاجي العسكرية العراقية التي تؤوي جنوداً أميركيين شمال بغداد.

ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية على الإطلاق ضد مصالح أميركية في العراق منذ سنوات عدة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي على القاعدة العسكرية، لكنّ واشنطن عادة ما تتّهم فصائل شيعية موالية لطهران بشنّ هجمات مماثلة، في إطار التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة منذ أشهر.

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