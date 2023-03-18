إجراءات وقائية في مطار رفحاء للتصدي لـ"كورونا"

عمليات تعقيم وتطهير لعربات النقل وكل المرافق

اتخذ مطار محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية كل التدابير والإجراءات الوقائية والتوعوية الصحية من فيروس "كورونا"، من خلال عمليات التعقيم والتطهير لعربات النقل ولكل مرافق المطار، باستخدام مواد صديقة للبيئة وفقاً لأعلى معايير السلامة والصحة العالمية.

ويقدّم للمسافرين المنتجات التوعوية من البروشورات والمطويات الإرشادية التوعوية داخل المطار التي توضح الطرق الاحترازية والوقاية من فيروس 19-COVID المستجد، وتوفير المعقمات وتوزيع الكمامات والقفازات بالتعاون مع القطاع الصحي بالمحافظة، والتأكيد على وسائل الحماية الشخصي ضمن إجراءات السلامة، والإجابة عن كل الاستفسارات الطبية الاحترازية.