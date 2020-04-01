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شاهد.. بلدة في قبضة "الماعز" بعدما سجن كورونا السكان في بيوتهم

واقعةٌ بعد أيام من إعلان "جونسون" مزيدًا من الحد للحركة ببريطانيا

اقتحم قطيع من الماعز البري الجبلي، شوارع بلدة لانديدنو الساحلية شمالي ويلز، خلال الأيام الأخيرة، بعدما تسببت إجراءات الإغلاق من أجل احتواء فيروس كورونا، في ترك الشوارع والبلدات فارغة.

ورصدت مقاطع فيديو وصور، لحظات تجول هذه الحيوانات البرية بحرّية داخل المدينة ذات المحلات المغلقة والشوارع الفارغة من البشر.

جاء ذلك بعد أيام على إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إجراءات أشد صرامة للحد من حركة البريطانيين؛ في محاولة لاحتواء الفيروس المتفشي في المملكة المتحدة.

وتعيش هذه الماعز في المناطق الجبلية النائية؛ لكنها تزور من حين لآخر المناطق الحضرية.

وقال أحد السكان وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية: إن الماعز تعيش على التل القريب من البلدة، ونادرًا ما تغامر بالقدوم إلى المناطق المأهولة.

وحسبما تقول صحيفة "غارديان" البريطانية؛ فقد شعرت الماعز بالصمت الذي حلّ بالبلدة بعد اختفاء الضوضاء المعتادة، بسبب غياب السكان والسياح.

وذكرت رئيسة مجلس البلدة "بيني أندو"، أنها تعيش هناك منذ 33 عامًا ولم تشاهد الماعز تسير في الشوارع.

فيروس كورونا الجديد بلدة لانديدنو الساحلية

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شاهد.. بلدة في قبضة "الماعز" بعدما سجن كورونا السكان في بيوتهم
سبق

اقتحم قطيع من الماعز البري الجبلي، شوارع بلدة لانديدنو الساحلية شمالي ويلز، خلال الأيام الأخيرة، بعدما تسببت إجراءات الإغلاق من أجل احتواء فيروس كورونا، في ترك الشوارع والبلدات فارغة.

ورصدت مقاطع فيديو وصور، لحظات تجول هذه الحيوانات البرية بحرّية داخل المدينة ذات المحلات المغلقة والشوارع الفارغة من البشر.

جاء ذلك بعد أيام على إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إجراءات أشد صرامة للحد من حركة البريطانيين؛ في محاولة لاحتواء الفيروس المتفشي في المملكة المتحدة.

وتعيش هذه الماعز في المناطق الجبلية النائية؛ لكنها تزور من حين لآخر المناطق الحضرية.

وقال أحد السكان وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية: إن الماعز تعيش على التل القريب من البلدة، ونادرًا ما تغامر بالقدوم إلى المناطق المأهولة.

وحسبما تقول صحيفة "غارديان" البريطانية؛ فقد شعرت الماعز بالصمت الذي حلّ بالبلدة بعد اختفاء الضوضاء المعتادة، بسبب غياب السكان والسياح.

وذكرت رئيسة مجلس البلدة "بيني أندو"، أنها تعيش هناك منذ 33 عامًا ولم تشاهد الماعز تسير في الشوارع.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
12:21 PM

شاهد.. بلدة في قبضة "الماعز" بعدما سجن كورونا السكان في بيوتهم

واقعةٌ بعد أيام من إعلان "جونسون" مزيدًا من الحد للحركة ببريطانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اقتحم قطيع من الماعز البري الجبلي، شوارع بلدة لانديدنو الساحلية شمالي ويلز، خلال الأيام الأخيرة، بعدما تسببت إجراءات الإغلاق من أجل احتواء فيروس كورونا، في ترك الشوارع والبلدات فارغة.

ورصدت مقاطع فيديو وصور، لحظات تجول هذه الحيوانات البرية بحرّية داخل المدينة ذات المحلات المغلقة والشوارع الفارغة من البشر.

جاء ذلك بعد أيام على إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إجراءات أشد صرامة للحد من حركة البريطانيين؛ في محاولة لاحتواء الفيروس المتفشي في المملكة المتحدة.

وتعيش هذه الماعز في المناطق الجبلية النائية؛ لكنها تزور من حين لآخر المناطق الحضرية.

وقال أحد السكان وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية: إن الماعز تعيش على التل القريب من البلدة، ونادرًا ما تغامر بالقدوم إلى المناطق المأهولة.

وحسبما تقول صحيفة "غارديان" البريطانية؛ فقد شعرت الماعز بالصمت الذي حلّ بالبلدة بعد اختفاء الضوضاء المعتادة، بسبب غياب السكان والسياح.

وذكرت رئيسة مجلس البلدة "بيني أندو"، أنها تعيش هناك منذ 33 عامًا ولم تشاهد الماعز تسير في الشوارع.

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