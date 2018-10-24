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تقنية في "أندرويد" تسهّل فصل مستخدميه بين ملفاتهم الشخصية وتلك الخاصة بالعمل

قالت: سيكون متاحًا لكل المستخدمين خلال الأشهر القليلة المقبلة

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثًا لنظام تشغيل "أندرويد"، يمكنه أن يسهّل على مستخدميه إمكانية فصل ملفاتهم الشخصية عن تلك المرتبطة والخاصة بالعمل.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو"، أن جوجل طرحت أداة "جوجل وورك بروفايل" على نظام "أندرويد"؛ للتمييز بين التطبيقات والملفات الخاصة بالعمل وتلك التطبيقات والملفات الأخرى الشخصية.

ويمكن من خلال أداة "جوجل وورك بروفايل" إنشاء ملف تعريف على الهاتف للتطبيقات المتعلقة بالعمل، وملف تعريف منفصل للملفات الشخصية؛ بحيث يمكن الوصول لها بسهولة دون تأثر عملك بأي شيء.

وتساعد تلك التقنية الجديدة، المستخدمين على حماية بيانات عملهم السرية.

ومن المتوقع أن يكون التحديث على نظام "أندرويد" متاحًا لكل المستخدمين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتقصر جوجل حاليًا تلك التقنية على الهواتف التي تمنحها الشركات لموظفيها، وسيتم تمديدها في وقت لاحق لكل الهواتف العاملة بنظام "أندرويد".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تقنية في "أندرويد" تسهّل فصل مستخدميه بين ملفاتهم الشخصية وتلك الخاصة بالعمل
سبق

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثًا لنظام تشغيل "أندرويد"، يمكنه أن يسهّل على مستخدميه إمكانية فصل ملفاتهم الشخصية عن تلك المرتبطة والخاصة بالعمل.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو"، أن جوجل طرحت أداة "جوجل وورك بروفايل" على نظام "أندرويد"؛ للتمييز بين التطبيقات والملفات الخاصة بالعمل وتلك التطبيقات والملفات الأخرى الشخصية.

ويمكن من خلال أداة "جوجل وورك بروفايل" إنشاء ملف تعريف على الهاتف للتطبيقات المتعلقة بالعمل، وملف تعريف منفصل للملفات الشخصية؛ بحيث يمكن الوصول لها بسهولة دون تأثر عملك بأي شيء.

وتساعد تلك التقنية الجديدة، المستخدمين على حماية بيانات عملهم السرية.

ومن المتوقع أن يكون التحديث على نظام "أندرويد" متاحًا لكل المستخدمين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتقصر جوجل حاليًا تلك التقنية على الهواتف التي تمنحها الشركات لموظفيها، وسيتم تمديدها في وقت لاحق لكل الهواتف العاملة بنظام "أندرويد".

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
11:29 AM

تقنية في "أندرويد" تسهّل فصل مستخدميه بين ملفاتهم الشخصية وتلك الخاصة بالعمل

قالت: سيكون متاحًا لكل المستخدمين خلال الأشهر القليلة المقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثًا لنظام تشغيل "أندرويد"، يمكنه أن يسهّل على مستخدميه إمكانية فصل ملفاتهم الشخصية عن تلك المرتبطة والخاصة بالعمل.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو"، أن جوجل طرحت أداة "جوجل وورك بروفايل" على نظام "أندرويد"؛ للتمييز بين التطبيقات والملفات الخاصة بالعمل وتلك التطبيقات والملفات الأخرى الشخصية.

ويمكن من خلال أداة "جوجل وورك بروفايل" إنشاء ملف تعريف على الهاتف للتطبيقات المتعلقة بالعمل، وملف تعريف منفصل للملفات الشخصية؛ بحيث يمكن الوصول لها بسهولة دون تأثر عملك بأي شيء.

وتساعد تلك التقنية الجديدة، المستخدمين على حماية بيانات عملهم السرية.

ومن المتوقع أن يكون التحديث على نظام "أندرويد" متاحًا لكل المستخدمين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتقصر جوجل حاليًا تلك التقنية على الهواتف التي تمنحها الشركات لموظفيها، وسيتم تمديدها في وقت لاحق لكل الهواتف العاملة بنظام "أندرويد".

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