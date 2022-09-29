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أدبي الطائف يختتم ورشة "مدخل إلى الكتابة الإبداعية" لفريق إثراء الثقافي

رئيس النادي سلم شهادات تكريم للمشاركين بالإضافة إلى مقدم الورشة

اختتمت بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف ورشة العمل التي نظمها فريق إثراء الثقافي بالنادي بعنوان: (مدخل إلى الكتابة الإبداعية).

أوضح ذلك رئيس النادي الأدبي الثقافي، عطا الله الجعيد، مشيراً إلى أن الورشة التي قدمت في ثلاثة أيام من تقديم خلف بن سرحان القرشي، وهو أديب وكاتب ومترجم، ومهتم بالكتابة الإبداعية.

وأشار "الجعيد" إلى أن الورشة تحدثت عن معنى الكتابة الإبداعية، والفرق بينها وبين الكتابة الوظيفية، وهل هي موهبة أم مهارة، وأسباب ودوافع الكتابة، وغيرها من المحاور.

وقال "الجعيد": عدد الحضور بلغ 40 متدرباً ومتدربة حصلوا جميعاً على شهادات حضور معتمدة من النادي.


وشكر "الجعيد" فريق إثراء الثقافي على جهوده في تنظيم مثل هذه الورش التدريبية في الجانب الإبداعي والثقافي لتنمية المواهب الشابة.

وفي نهاية الورشة، سلم رئيس النادي الشهادات للمشاركين، وتكريم مقدم الورشة خلف القرشي بدرع تقديري من النادي.


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أدبي الطائف يختتم ورشة "مدخل إلى الكتابة الإبداعية" لفريق إثراء الثقافي
سبق

اختتمت بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف ورشة العمل التي نظمها فريق إثراء الثقافي بالنادي بعنوان: (مدخل إلى الكتابة الإبداعية).

أوضح ذلك رئيس النادي الأدبي الثقافي، عطا الله الجعيد، مشيراً إلى أن الورشة التي قدمت في ثلاثة أيام من تقديم خلف بن سرحان القرشي، وهو أديب وكاتب ومترجم، ومهتم بالكتابة الإبداعية.

وأشار "الجعيد" إلى أن الورشة تحدثت عن معنى الكتابة الإبداعية، والفرق بينها وبين الكتابة الوظيفية، وهل هي موهبة أم مهارة، وأسباب ودوافع الكتابة، وغيرها من المحاور.

وقال "الجعيد": عدد الحضور بلغ 40 متدرباً ومتدربة حصلوا جميعاً على شهادات حضور معتمدة من النادي.


وشكر "الجعيد" فريق إثراء الثقافي على جهوده في تنظيم مثل هذه الورش التدريبية في الجانب الإبداعي والثقافي لتنمية المواهب الشابة.

وفي نهاية الورشة، سلم رئيس النادي الشهادات للمشاركين، وتكريم مقدم الورشة خلف القرشي بدرع تقديري من النادي.


28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
10:32 PM

أدبي الطائف يختتم ورشة "مدخل إلى الكتابة الإبداعية" لفريق إثراء الثقافي

رئيس النادي سلم شهادات تكريم للمشاركين بالإضافة إلى مقدم الورشة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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اختتمت بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف ورشة العمل التي نظمها فريق إثراء الثقافي بالنادي بعنوان: (مدخل إلى الكتابة الإبداعية).

أوضح ذلك رئيس النادي الأدبي الثقافي، عطا الله الجعيد، مشيراً إلى أن الورشة التي قدمت في ثلاثة أيام من تقديم خلف بن سرحان القرشي، وهو أديب وكاتب ومترجم، ومهتم بالكتابة الإبداعية.

وأشار "الجعيد" إلى أن الورشة تحدثت عن معنى الكتابة الإبداعية، والفرق بينها وبين الكتابة الوظيفية، وهل هي موهبة أم مهارة، وأسباب ودوافع الكتابة، وغيرها من المحاور.

وقال "الجعيد": عدد الحضور بلغ 40 متدرباً ومتدربة حصلوا جميعاً على شهادات حضور معتمدة من النادي.


وشكر "الجعيد" فريق إثراء الثقافي على جهوده في تنظيم مثل هذه الورش التدريبية في الجانب الإبداعي والثقافي لتنمية المواهب الشابة.

وفي نهاية الورشة، سلم رئيس النادي الشهادات للمشاركين، وتكريم مقدم الورشة خلف القرشي بدرع تقديري من النادي.


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