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فريق الأمن العام للسيارات ينهي استعداداته للمشاركة بـ"رالي القصيم 2019"

يضم نخبة من السائقين ويشاركون في جميع فئات السباق

أنهى أعضاء فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية استعداداتهم للمشاركة في رالي القصيم (٢٠١٩)، مؤكدين عزمهم وإصرارهم على تحقيق نتائج مشرفة، تليق باسم الأمن العام في ذلك المحفل الرياضي، الذي يجذب أنظار الكثير من المتابعين والمهتمين برياضة السيارات.

ويضم الفريق نخبة من السائقين من منسوبي الأمن العام، سيشاركون في جميع فئات السباق (T3-T2-T1- دراجات نارية) الذي يتنافس فيه قرابة ٩٠ متسابقًا، بعد تحقيقهم نتائج متميزة خلال مشاركاتهم السابقة في رالي حائل نيسان الدولي ٢٠١٩م، ورالي عسير ٢٠١٩م.

وتأتي تلك المشاركات انطلاقًا من الدور الإيجابي الذي يقدمه الأمن العام باعتباره جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن في بلادنا الغالية، بما يؤكد امتياز منسوبيه بالمواهب والإمكانات عطفًا على المهنية الأمنية العالية، وفقًا لما تلقوه من تأهيلٍ وتدريب ميداني متنوع يتناسب مع تنوع اختصاصات أفرع الأمن العام لتحقيق الغاية الأسمى في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره، وتفعيلاً للشراكة المجتمعية والرياضية بما يتماشى مع أهداف الرؤية الحكيمة (2030) وتحقيقًا للتجانس بين التأهيل والموهبة.

كما أعرب أعضاء الفريق عن شكرهم وتقديرهم للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، على ما يحظى به منسوبو القطاعات الأمنية من دعم وتشجيع، ولمدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي على متابعته ودعمه، والحرص على تلبية كل الاحتياجات اللازمة للفريق، بإشراف من مساعده لشؤون التدريب اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن.


وثمَّن أعضاء فريق الأمن العام الجهود التي يقدمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية برئاسة الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، وتوفير البيئة الملائمة للفرق المشاركة كافة لإنجاح هذه الفعالية الدولية.

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فريق الأمن العام للسيارات ينهي استعداداته للمشاركة بـ"رالي القصيم 2019"
سبق

أنهى أعضاء فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية استعداداتهم للمشاركة في رالي القصيم (٢٠١٩)، مؤكدين عزمهم وإصرارهم على تحقيق نتائج مشرفة، تليق باسم الأمن العام في ذلك المحفل الرياضي، الذي يجذب أنظار الكثير من المتابعين والمهتمين برياضة السيارات.

ويضم الفريق نخبة من السائقين من منسوبي الأمن العام، سيشاركون في جميع فئات السباق (T3-T2-T1- دراجات نارية) الذي يتنافس فيه قرابة ٩٠ متسابقًا، بعد تحقيقهم نتائج متميزة خلال مشاركاتهم السابقة في رالي حائل نيسان الدولي ٢٠١٩م، ورالي عسير ٢٠١٩م.

وتأتي تلك المشاركات انطلاقًا من الدور الإيجابي الذي يقدمه الأمن العام باعتباره جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن في بلادنا الغالية، بما يؤكد امتياز منسوبيه بالمواهب والإمكانات عطفًا على المهنية الأمنية العالية، وفقًا لما تلقوه من تأهيلٍ وتدريب ميداني متنوع يتناسب مع تنوع اختصاصات أفرع الأمن العام لتحقيق الغاية الأسمى في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره، وتفعيلاً للشراكة المجتمعية والرياضية بما يتماشى مع أهداف الرؤية الحكيمة (2030) وتحقيقًا للتجانس بين التأهيل والموهبة.

كما أعرب أعضاء الفريق عن شكرهم وتقديرهم للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، على ما يحظى به منسوبو القطاعات الأمنية من دعم وتشجيع، ولمدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي على متابعته ودعمه، والحرص على تلبية كل الاحتياجات اللازمة للفريق، بإشراف من مساعده لشؤون التدريب اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن.


وثمَّن أعضاء فريق الأمن العام الجهود التي يقدمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية برئاسة الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، وتوفير البيئة الملائمة للفرق المشاركة كافة لإنجاح هذه الفعالية الدولية.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
11:03 PM

فريق الأمن العام للسيارات ينهي استعداداته للمشاركة بـ"رالي القصيم 2019"

يضم نخبة من السائقين ويشاركون في جميع فئات السباق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى أعضاء فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية استعداداتهم للمشاركة في رالي القصيم (٢٠١٩)، مؤكدين عزمهم وإصرارهم على تحقيق نتائج مشرفة، تليق باسم الأمن العام في ذلك المحفل الرياضي، الذي يجذب أنظار الكثير من المتابعين والمهتمين برياضة السيارات.

ويضم الفريق نخبة من السائقين من منسوبي الأمن العام، سيشاركون في جميع فئات السباق (T3-T2-T1- دراجات نارية) الذي يتنافس فيه قرابة ٩٠ متسابقًا، بعد تحقيقهم نتائج متميزة خلال مشاركاتهم السابقة في رالي حائل نيسان الدولي ٢٠١٩م، ورالي عسير ٢٠١٩م.

وتأتي تلك المشاركات انطلاقًا من الدور الإيجابي الذي يقدمه الأمن العام باعتباره جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن في بلادنا الغالية، بما يؤكد امتياز منسوبيه بالمواهب والإمكانات عطفًا على المهنية الأمنية العالية، وفقًا لما تلقوه من تأهيلٍ وتدريب ميداني متنوع يتناسب مع تنوع اختصاصات أفرع الأمن العام لتحقيق الغاية الأسمى في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره، وتفعيلاً للشراكة المجتمعية والرياضية بما يتماشى مع أهداف الرؤية الحكيمة (2030) وتحقيقًا للتجانس بين التأهيل والموهبة.

كما أعرب أعضاء الفريق عن شكرهم وتقديرهم للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، على ما يحظى به منسوبو القطاعات الأمنية من دعم وتشجيع، ولمدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي على متابعته ودعمه، والحرص على تلبية كل الاحتياجات اللازمة للفريق، بإشراف من مساعده لشؤون التدريب اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن.


وثمَّن أعضاء فريق الأمن العام الجهود التي يقدمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية برئاسة الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، وتوفير البيئة الملائمة للفرق المشاركة كافة لإنجاح هذه الفعالية الدولية.

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