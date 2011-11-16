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مدير "صحة حائل" يدشن فعاليّات اليوم العالمي للسكري 2021

الفعاليّات شملت الكشف المبكر للسكر وأجنحة توعوية وتثقيفية للزوار

دشّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان فالح الشمري مساء اليوم الاثنين بمركز جراند مول حائل التجاري، فعاليّات اليوم العالمي للسكري 2021 والذي يصادف 14 نوفمبر من كل عام، وذلك بالتعاون مع مجموعة سلامات الطبية، ومستشفى الأنوار.

وشملت الفعاليّات الكشف المبكر للسكر، وأجنحة توعوية، وتثقيفية للزوار ومرسم للأطفال، كما اشتملت فعاليّات اليوم العالمي للسكري على عدة أركان كالتوعية الصحية، والتغذية، والنشاط البدني، والعيون، والقدم السكري، بالإضافة إلى العيادة المتنقلة لتحليل السكر الفوري والتراكمي والتوعية الصحية لمرضى السكري، وإحالة الحالات المرضية المكتشفة لمركز الغدد الصماء والسكر بحائل، للمتابعة وإكمال الإجراءات الطبية اللازمة لمرضى السكري، وكذلك كيفية الوقاية منه بالنسبة للأصحاء.

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مدير "صحة حائل" يدشن فعاليّات اليوم العالمي للسكري 2021
سبق

دشّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان فالح الشمري مساء اليوم الاثنين بمركز جراند مول حائل التجاري، فعاليّات اليوم العالمي للسكري 2021 والذي يصادف 14 نوفمبر من كل عام، وذلك بالتعاون مع مجموعة سلامات الطبية، ومستشفى الأنوار.

وشملت الفعاليّات الكشف المبكر للسكر، وأجنحة توعوية، وتثقيفية للزوار ومرسم للأطفال، كما اشتملت فعاليّات اليوم العالمي للسكري على عدة أركان كالتوعية الصحية، والتغذية، والنشاط البدني، والعيون، والقدم السكري، بالإضافة إلى العيادة المتنقلة لتحليل السكر الفوري والتراكمي والتوعية الصحية لمرضى السكري، وإحالة الحالات المرضية المكتشفة لمركز الغدد الصماء والسكر بحائل، للمتابعة وإكمال الإجراءات الطبية اللازمة لمرضى السكري، وكذلك كيفية الوقاية منه بالنسبة للأصحاء.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
12:35 AM

مدير "صحة حائل" يدشن فعاليّات اليوم العالمي للسكري 2021

الفعاليّات شملت الكشف المبكر للسكر وأجنحة توعوية وتثقيفية للزوار

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منصور الشلاقي - حائل
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دشّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان فالح الشمري مساء اليوم الاثنين بمركز جراند مول حائل التجاري، فعاليّات اليوم العالمي للسكري 2021 والذي يصادف 14 نوفمبر من كل عام، وذلك بالتعاون مع مجموعة سلامات الطبية، ومستشفى الأنوار.

وشملت الفعاليّات الكشف المبكر للسكر، وأجنحة توعوية، وتثقيفية للزوار ومرسم للأطفال، كما اشتملت فعاليّات اليوم العالمي للسكري على عدة أركان كالتوعية الصحية، والتغذية، والنشاط البدني، والعيون، والقدم السكري، بالإضافة إلى العيادة المتنقلة لتحليل السكر الفوري والتراكمي والتوعية الصحية لمرضى السكري، وإحالة الحالات المرضية المكتشفة لمركز الغدد الصماء والسكر بحائل، للمتابعة وإكمال الإجراءات الطبية اللازمة لمرضى السكري، وكذلك كيفية الوقاية منه بالنسبة للأصحاء.

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