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مجدداً.. مواقع خارجية تنتحل شعار "سبق" لتمرير كذبة جديدة عنوانها قرار استئناف صلاة الجماعة بالمساجد

المتحدث الرسمي للداخلية أكد بأن قرار التعليق لازال مستمراً

نشرت صفحة مزورة انتحلت اسم وشعار "سبق" خلال الساعات الماضية خبراً غير صحيح عن السماح باستئناف صلاة الجماعة في المساجد رغم استمرار تعليق الصلاة في المساجد ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.

وعمد القائمون على الصفحة المشبوهة أيضاً إلى تداول صورة للخبر المزور، في واقعة متكررة، اعتمدوا خلالها سياسة التلفيق والتزوير؛ لتمرير أكاذيبهم على أنها منشورة في "سبق" بتصميم مشابه للموقع الإخباري للصحيفة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية قد أجاب على استفسار "سبق" اليوم بشأن استمرار تعليق الصلاة في المساجد، وأكد بأن القرار لايزال مستمراً طالما لم يصدر قرار لاحق بهذا الشأن.

وحذر المتحدث الرسمي من تداول الشائعات داعياً إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ممثلة في حسابات وزارة الداخلية ووكالة الأنباء الرسمية.

وتؤكد "سبق" مجدداً عدم علاقتها بالمتداول جملةً وتفصيلاً، موضحة أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي: https://sabq.org وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتحري الدقة والأمانة في النشر والنقل.

صفحة مزورة سبق صلاة الجماعة في المساجد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجدداً.. مواقع خارجية تنتحل شعار "سبق" لتمرير كذبة جديدة عنوانها قرار استئناف صلاة الجماعة بالمساجد
سبق

نشرت صفحة مزورة انتحلت اسم وشعار "سبق" خلال الساعات الماضية خبراً غير صحيح عن السماح باستئناف صلاة الجماعة في المساجد رغم استمرار تعليق الصلاة في المساجد ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.

وعمد القائمون على الصفحة المشبوهة أيضاً إلى تداول صورة للخبر المزور، في واقعة متكررة، اعتمدوا خلالها سياسة التلفيق والتزوير؛ لتمرير أكاذيبهم على أنها منشورة في "سبق" بتصميم مشابه للموقع الإخباري للصحيفة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية قد أجاب على استفسار "سبق" اليوم بشأن استمرار تعليق الصلاة في المساجد، وأكد بأن القرار لايزال مستمراً طالما لم يصدر قرار لاحق بهذا الشأن.

وحذر المتحدث الرسمي من تداول الشائعات داعياً إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ممثلة في حسابات وزارة الداخلية ووكالة الأنباء الرسمية.

وتؤكد "سبق" مجدداً عدم علاقتها بالمتداول جملةً وتفصيلاً، موضحة أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي: https://sabq.org وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتحري الدقة والأمانة في النشر والنقل.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
07:43 PM
اخر تعديل
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
08:58 PM

مجدداً.. مواقع خارجية تنتحل شعار "سبق" لتمرير كذبة جديدة عنوانها قرار استئناف صلاة الجماعة بالمساجد

المتحدث الرسمي للداخلية أكد بأن قرار التعليق لازال مستمراً

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
19,129

نشرت صفحة مزورة انتحلت اسم وشعار "سبق" خلال الساعات الماضية خبراً غير صحيح عن السماح باستئناف صلاة الجماعة في المساجد رغم استمرار تعليق الصلاة في المساجد ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.

وعمد القائمون على الصفحة المشبوهة أيضاً إلى تداول صورة للخبر المزور، في واقعة متكررة، اعتمدوا خلالها سياسة التلفيق والتزوير؛ لتمرير أكاذيبهم على أنها منشورة في "سبق" بتصميم مشابه للموقع الإخباري للصحيفة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية قد أجاب على استفسار "سبق" اليوم بشأن استمرار تعليق الصلاة في المساجد، وأكد بأن القرار لايزال مستمراً طالما لم يصدر قرار لاحق بهذا الشأن.

وحذر المتحدث الرسمي من تداول الشائعات داعياً إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ممثلة في حسابات وزارة الداخلية ووكالة الأنباء الرسمية.

وتؤكد "سبق" مجدداً عدم علاقتها بالمتداول جملةً وتفصيلاً، موضحة أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي: https://sabq.org وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتحري الدقة والأمانة في النشر والنقل.

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