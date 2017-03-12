النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المدينة المنورة.. تكثيف الغسيل والتعقيم في مسجد قباء والساحات المحيطة

البلدية: ضِمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا

كثّفت بلدية قباء بالمدينة المنورة، من أعمال الغسيل والتعقيم في منطقة مسجد قباء والساحات المحيطة؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها أمانة منطقة المدينة المنورة والبلديات التابعة لتعزيز الصحة العامة، وتكثيف أعمال المكافحة والوقاية من الأوبئة والأمراض، وتشمل الإجراءات المتخذة نظافة وتعقيم الأرصفة والساحات في جميع أرجاء المنطقة المركزية ومحيط المسجد النبوي، والمواقع التاريخية التي يرتادها الزوار، كما تنفذ حملات تفتيشية في الأسواق التجارية ومحلات الأغذية ومختلف المنشآت؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا.

ودعت أمانة المدينة المنورة إلى التواصل معها عبر مركز طوارئ الأمانة عبر تطبيق بلدي 940 في حال وجود ملاحظة أو مخالفات بلدية.

فيروس كورونا الجديد المدينة المنورة مسجد قباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المدينة المنورة.. تكثيف الغسيل والتعقيم في مسجد قباء والساحات المحيطة
سبق

كثّفت بلدية قباء بالمدينة المنورة، من أعمال الغسيل والتعقيم في منطقة مسجد قباء والساحات المحيطة؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها أمانة منطقة المدينة المنورة والبلديات التابعة لتعزيز الصحة العامة، وتكثيف أعمال المكافحة والوقاية من الأوبئة والأمراض، وتشمل الإجراءات المتخذة نظافة وتعقيم الأرصفة والساحات في جميع أرجاء المنطقة المركزية ومحيط المسجد النبوي، والمواقع التاريخية التي يرتادها الزوار، كما تنفذ حملات تفتيشية في الأسواق التجارية ومحلات الأغذية ومختلف المنشآت؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا.

ودعت أمانة المدينة المنورة إلى التواصل معها عبر مركز طوارئ الأمانة عبر تطبيق بلدي 940 في حال وجود ملاحظة أو مخالفات بلدية.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
10:04 AM

المدينة المنورة.. تكثيف الغسيل والتعقيم في مسجد قباء والساحات المحيطة

البلدية: ضِمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
1
1,429

كثّفت بلدية قباء بالمدينة المنورة، من أعمال الغسيل والتعقيم في منطقة مسجد قباء والساحات المحيطة؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها أمانة منطقة المدينة المنورة والبلديات التابعة لتعزيز الصحة العامة، وتكثيف أعمال المكافحة والوقاية من الأوبئة والأمراض، وتشمل الإجراءات المتخذة نظافة وتعقيم الأرصفة والساحات في جميع أرجاء المنطقة المركزية ومحيط المسجد النبوي، والمواقع التاريخية التي يرتادها الزوار، كما تنفذ حملات تفتيشية في الأسواق التجارية ومحلات الأغذية ومختلف المنشآت؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا.

ودعت أمانة المدينة المنورة إلى التواصل معها عبر مركز طوارئ الأمانة عبر تطبيق بلدي 940 في حال وجود ملاحظة أو مخالفات بلدية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,184
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,410
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,364
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,395

المقالات

القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة