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شاختار الأوكراني يضرب ريال مدريد بثلاثية

في بداية مشواره في دوري الأبطال

سقط ريال مدريد في بداية مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وخسر على ملعبه أمام شاختار دونيتسك الأوكراني 2-3 اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.
وأنهى شاختار دونيتسك، الشوط الأول للمباراة متقدمًا بثلاثة أهداف سجلها ماتيوس كاردوسو ليموس مارتينز ورافاييل فاران لاعب ريال مدريد (بالخطأ في مرمى فريقه) ومانور سولومون في الدقائق 29 و33 و42 .


وفي الشوط الثاني، رد ريال مدريد بهدف سجله لوكا مودريتش في الدقيقة 54 ثم أضاف البديل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 59 بعد ثوانٍ معدودة من مشاركته.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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شاختار الأوكراني يضرب ريال مدريد بثلاثية
سبق

سقط ريال مدريد في بداية مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وخسر على ملعبه أمام شاختار دونيتسك الأوكراني 2-3 اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.
وأنهى شاختار دونيتسك، الشوط الأول للمباراة متقدمًا بثلاثة أهداف سجلها ماتيوس كاردوسو ليموس مارتينز ورافاييل فاران لاعب ريال مدريد (بالخطأ في مرمى فريقه) ومانور سولومون في الدقائق 29 و33 و42 .


وفي الشوط الثاني، رد ريال مدريد بهدف سجله لوكا مودريتش في الدقيقة 54 ثم أضاف البديل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 59 بعد ثوانٍ معدودة من مشاركته.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
10:15 PM
اخر تعديل
21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
11:44 PM

شاختار الأوكراني يضرب ريال مدريد بثلاثية

في بداية مشواره في دوري الأبطال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سقط ريال مدريد في بداية مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وخسر على ملعبه أمام شاختار دونيتسك الأوكراني 2-3 اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.
وأنهى شاختار دونيتسك، الشوط الأول للمباراة متقدمًا بثلاثة أهداف سجلها ماتيوس كاردوسو ليموس مارتينز ورافاييل فاران لاعب ريال مدريد (بالخطأ في مرمى فريقه) ومانور سولومون في الدقائق 29 و33 و42 .


وفي الشوط الثاني، رد ريال مدريد بهدف سجله لوكا مودريتش في الدقيقة 54 ثم أضاف البديل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 59 بعد ثوانٍ معدودة من مشاركته.

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