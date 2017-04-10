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"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

6 برامج لدعم الأبحاث المتعلقة بـ"الجائحة" تعلنها "الجامعة الإسلامية".. أرسل هنا

تقدر الميزانية بناء على جودة المقترح ومخرجاته.. شهر للتقديم ينتهى في 20 رمضان

أعلنت عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، عن برنامج دعم مخصص للأبحاث والدراسات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، بهدف تشجيع البحوث في الموضوعات المستجدة المعاصرة لجائحة كورونا في 6 مجالات بحثية.

وأوضحت أن المجالات تتضمن: الدراسات الشرعية والنظامية المتعلقة بالأوبئة والجوائح، الدراسات التي تبرز جهود المملكة العربية السعودية محليًا وعالميًا في مكافحة تفشي الفيروس، الدراسات التي ترصد الآثار والأبعاد الاقتصادية لانتشار الجائحة وسبل التخفيف منها، الدراسات التي ترصد وتعالج الآثار الاجتماعية والتعليمية لانتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، الدراسات التي تهدف إلى التثقيف والتأهيل التربوي والنفسي للطلاب الدوليين وأسرهم في الجوائح، والحلول التطبيقية الهندسية لنمذجة ما يتعلق بالفيروس من مسارات انتشار الآنية والمستقبلية ومعالجة آثاره.

وحثت عمادة البحث العلمي جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية ، على تقديم المقترحات البحثية ضمن مجالات الدعم المعلن عنها، على أن يشتمل المقترح البحثي على ملخص الفكرة وأسباب اختيارها والأهداف والنتائج المتوقعة، وأن يشمل المقترح البحثي الجدة والأصالة، وكذلك أن يتم إنجاز البحث خلال خمسة أشهر، مبينة أن تقدير الميزانية يتم بناء على جودة المقترح ومخرجاته المتوقعة، ودعت العمادة إلى إرسال المقترح البحثي إلى البريد الإلكتروني للعمادة: (researchfund@iu.sa) في الفترة من 20 شعبان الحالي وحتى 20 رمضان المقبل.

الجامعة الإسلامية المدينة المنورة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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6 برامج لدعم الأبحاث المتعلقة بـ"الجائحة" تعلنها "الجامعة الإسلامية".. أرسل هنا
سبق

أعلنت عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، عن برنامج دعم مخصص للأبحاث والدراسات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، بهدف تشجيع البحوث في الموضوعات المستجدة المعاصرة لجائحة كورونا في 6 مجالات بحثية.

وأوضحت أن المجالات تتضمن: الدراسات الشرعية والنظامية المتعلقة بالأوبئة والجوائح، الدراسات التي تبرز جهود المملكة العربية السعودية محليًا وعالميًا في مكافحة تفشي الفيروس، الدراسات التي ترصد الآثار والأبعاد الاقتصادية لانتشار الجائحة وسبل التخفيف منها، الدراسات التي ترصد وتعالج الآثار الاجتماعية والتعليمية لانتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، الدراسات التي تهدف إلى التثقيف والتأهيل التربوي والنفسي للطلاب الدوليين وأسرهم في الجوائح، والحلول التطبيقية الهندسية لنمذجة ما يتعلق بالفيروس من مسارات انتشار الآنية والمستقبلية ومعالجة آثاره.

وحثت عمادة البحث العلمي جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية ، على تقديم المقترحات البحثية ضمن مجالات الدعم المعلن عنها، على أن يشتمل المقترح البحثي على ملخص الفكرة وأسباب اختيارها والأهداف والنتائج المتوقعة، وأن يشمل المقترح البحثي الجدة والأصالة، وكذلك أن يتم إنجاز البحث خلال خمسة أشهر، مبينة أن تقدير الميزانية يتم بناء على جودة المقترح ومخرجاته المتوقعة، ودعت العمادة إلى إرسال المقترح البحثي إلى البريد الإلكتروني للعمادة: (researchfund@iu.sa) في الفترة من 20 شعبان الحالي وحتى 20 رمضان المقبل.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
04:38 PM

6 برامج لدعم الأبحاث المتعلقة بـ"الجائحة" تعلنها "الجامعة الإسلامية".. أرسل هنا

تقدر الميزانية بناء على جودة المقترح ومخرجاته.. شهر للتقديم ينتهى في 20 رمضان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
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أعلنت عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، عن برنامج دعم مخصص للأبحاث والدراسات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، بهدف تشجيع البحوث في الموضوعات المستجدة المعاصرة لجائحة كورونا في 6 مجالات بحثية.

وأوضحت أن المجالات تتضمن: الدراسات الشرعية والنظامية المتعلقة بالأوبئة والجوائح، الدراسات التي تبرز جهود المملكة العربية السعودية محليًا وعالميًا في مكافحة تفشي الفيروس، الدراسات التي ترصد الآثار والأبعاد الاقتصادية لانتشار الجائحة وسبل التخفيف منها، الدراسات التي ترصد وتعالج الآثار الاجتماعية والتعليمية لانتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، الدراسات التي تهدف إلى التثقيف والتأهيل التربوي والنفسي للطلاب الدوليين وأسرهم في الجوائح، والحلول التطبيقية الهندسية لنمذجة ما يتعلق بالفيروس من مسارات انتشار الآنية والمستقبلية ومعالجة آثاره.

وحثت عمادة البحث العلمي جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية ، على تقديم المقترحات البحثية ضمن مجالات الدعم المعلن عنها، على أن يشتمل المقترح البحثي على ملخص الفكرة وأسباب اختيارها والأهداف والنتائج المتوقعة، وأن يشمل المقترح البحثي الجدة والأصالة، وكذلك أن يتم إنجاز البحث خلال خمسة أشهر، مبينة أن تقدير الميزانية يتم بناء على جودة المقترح ومخرجاته المتوقعة، ودعت العمادة إلى إرسال المقترح البحثي إلى البريد الإلكتروني للعمادة: (researchfund@iu.sa) في الفترة من 20 شعبان الحالي وحتى 20 رمضان المقبل.

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