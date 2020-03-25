تعقد السعودية قمة افتراضية لقادة مجموعة الـ20 الخميس المقبل برئاسة الملك سلمان.
السعودية تعقد قمة افتراضية لقادة مجموعة الـ20 الخميس المقبل برئاسة الملك سلمان
تعقد السعودية قمة افتراضية لقادة مجموعة الـ20 الخميس المقبل برئاسة الملك سلمان.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قمة المجموعة العشرين في الرياض G20 قمة افتراضية
اعلان
السعودية تعقد قمة افتراضية لقادة مجموعة الـ20 الخميس المقبل برئاسة الملك سلمانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-25
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
12:08 AM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
12:23 AM
السعودية تعقد قمة افتراضية لقادة مجموعة الـ20 الخميس المقبل برئاسة الملك سلمان
تعقد السعودية قمة افتراضية لقادة مجموعة الـ20 الخميس المقبل برئاسة الملك سلمان.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
4,582
91 مليار ..
29 يناير
13,249
70 مليار ..
26 أكتوبر
19,059
53.8 مليار
31 يوليو
40,600
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب
عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!
عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات
ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن
عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني
سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا
حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة
أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة
سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!
علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"
حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!
لؤي المطبقاني