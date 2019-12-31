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أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الجوهرة بنت عبدالعزيز آل مقرن

بحضور مفتي عام المملكة وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين

أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن -رحمها الله- وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأمّ المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدى الصلاة مع أمير الرياض الأمير سعود بن ثنيان بن عبدالله، والأمير فهد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير بندر بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف آل مقرن أمين عام مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير خالد بن محمد بن عياف آل مقرن، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

أمير الرياض صلاة الميت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الجوهرة بنت عبدالعزيز آل مقرن
سبق

أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن -رحمها الله- وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأمّ المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدى الصلاة مع أمير الرياض الأمير سعود بن ثنيان بن عبدالله، والأمير فهد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير بندر بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف آل مقرن أمين عام مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير خالد بن محمد بن عياف آل مقرن، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
04:50 PM
اخر تعديل
31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
05:10 PM

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الجوهرة بنت عبدالعزيز آل مقرن

بحضور مفتي عام المملكة وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن -رحمها الله- وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأمّ المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدى الصلاة مع أمير الرياض الأمير سعود بن ثنيان بن عبدالله، والأمير فهد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير بندر بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف آل مقرن أمين عام مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير خالد بن محمد بن عياف آل مقرن، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

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