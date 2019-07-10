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"الصحة" تعلن تسجيل 3159 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 226486

ليبيا تسجل 74 إصابة جديدة وحالتَي وفاة بكورونا

حصيلة الإصابات المؤكدة ارتفعت إلى 1342

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحالتَي وفاة، إضافة إلى تماثل حالة للشفاء.

وأوضح المركز، في بيان له، أن حصيلة الإصابات المؤكدة ارتفعت إلى 1342 إصابة؛ بينها 997 حالة نشطة و83 حالة وفاة، فيما تعافى 307 أشخاص.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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ليبيا تسجل 74 إصابة جديدة وحالتَي وفاة بكورونا
سبق

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحالتَي وفاة، إضافة إلى تماثل حالة للشفاء.

وأوضح المركز، في بيان له، أن حصيلة الإصابات المؤكدة ارتفعت إلى 1342 إصابة؛ بينها 997 حالة نشطة و83 حالة وفاة، فيما تعافى 307 أشخاص.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
01:43 PM

ليبيا تسجل 74 إصابة جديدة وحالتَي وفاة بكورونا

حصيلة الإصابات المؤكدة ارتفعت إلى 1342

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحالتَي وفاة، إضافة إلى تماثل حالة للشفاء.

وأوضح المركز، في بيان له، أن حصيلة الإصابات المؤكدة ارتفعت إلى 1342 إصابة؛ بينها 997 حالة نشطة و83 حالة وفاة، فيما تعافى 307 أشخاص.

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