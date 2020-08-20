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"مدني الخميس" ينتشل جثة وافد عربي سقط في بئر بـ"تندحة"

سلّم الحادث للجهات الأمنية وبدأت التحقيق في الملابسات والظروف

تمكّنت فرق الإنقاذ المائي بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة خميس مشيط من انتشال جثة عامل يمني سقط في بئر بمركز تندحة.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد: إن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة خميس مشيط تلقى بلاغاً في تمام الساعة 15:27 من يوم أمس الأربعاء يفيد بوجود حالة لسقوط شخص في بئر بقرية العياش في مركز تندحة.

وتابع "السيد" أنه على الفور تم تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث وتطبيق خطة الإسناد ودعم الموقف بغواصيّن من طوارئ الدفاع المدني بعسير، وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن حادث سقوط لشخص يمني الجنسية داخل بئر زراعية قطرها 3م وبعمق 16م، وتم التعامل مع الحالة بما يقتضيه الموقف والقيام بعملية شفط المياه والبحث عنه وانتشاله متوفى من قبل الغواصين.

وأكمل: يعود سبب الحادث إلى سقوطه أثناء محاولته تشغيل موتور المياه بحسب إفادة مرافقه بالموقع. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وقد سُلم الحادث للشرطة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

الدفاع المدني

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"مدني الخميس" ينتشل جثة وافد عربي سقط في بئر بـ"تندحة"
سبق

تمكّنت فرق الإنقاذ المائي بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة خميس مشيط من انتشال جثة عامل يمني سقط في بئر بمركز تندحة.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد: إن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة خميس مشيط تلقى بلاغاً في تمام الساعة 15:27 من يوم أمس الأربعاء يفيد بوجود حالة لسقوط شخص في بئر بقرية العياش في مركز تندحة.

وتابع "السيد" أنه على الفور تم تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث وتطبيق خطة الإسناد ودعم الموقف بغواصيّن من طوارئ الدفاع المدني بعسير، وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن حادث سقوط لشخص يمني الجنسية داخل بئر زراعية قطرها 3م وبعمق 16م، وتم التعامل مع الحالة بما يقتضيه الموقف والقيام بعملية شفط المياه والبحث عنه وانتشاله متوفى من قبل الغواصين.

وأكمل: يعود سبب الحادث إلى سقوطه أثناء محاولته تشغيل موتور المياه بحسب إفادة مرافقه بالموقع. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وقد سُلم الحادث للشرطة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
12:45 PM

"مدني الخميس" ينتشل جثة وافد عربي سقط في بئر بـ"تندحة"

سلّم الحادث للجهات الأمنية وبدأت التحقيق في الملابسات والظروف

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محمد طيران - خميس مشيط
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1,939

تمكّنت فرق الإنقاذ المائي بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة خميس مشيط من انتشال جثة عامل يمني سقط في بئر بمركز تندحة.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد: إن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة خميس مشيط تلقى بلاغاً في تمام الساعة 15:27 من يوم أمس الأربعاء يفيد بوجود حالة لسقوط شخص في بئر بقرية العياش في مركز تندحة.

وتابع "السيد" أنه على الفور تم تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث وتطبيق خطة الإسناد ودعم الموقف بغواصيّن من طوارئ الدفاع المدني بعسير، وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن حادث سقوط لشخص يمني الجنسية داخل بئر زراعية قطرها 3م وبعمق 16م، وتم التعامل مع الحالة بما يقتضيه الموقف والقيام بعملية شفط المياه والبحث عنه وانتشاله متوفى من قبل الغواصين.

وأكمل: يعود سبب الحادث إلى سقوطه أثناء محاولته تشغيل موتور المياه بحسب إفادة مرافقه بالموقع. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وقد سُلم الحادث للشرطة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

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