"التعاون الإسلامي" تواسي حكومة النيجر في ضحايا انهيار منجم للذهب
أدى إلى مقتل العشرات من العمال.. وحريق لفصول دراسية ومقتل 25 طفلًا
أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن مواساتها لحكومة وشعب النيجر، عقب انهيار منجم للذهب الأحد الماضي، الذي أدى إلى مقتل العشرات من العمال، إضافة إلى حريق لفصول دراسية أمس، أدى إلى مقتل 25 طفلًا بمنطقة مارادي جنوب النيجر.
وعبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، عن تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
"التعاون الإسلامي" تواسي حكومة النيجر في ضحايا انهيار منجم للذهب
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-11-09
أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن مواساتها لحكومة وشعب النيجر، عقب انهيار منجم للذهب الأحد الماضي، الذي أدى إلى مقتل العشرات من العمال، إضافة إلى حريق لفصول دراسية أمس، أدى إلى مقتل 25 طفلًا بمنطقة مارادي جنوب النيجر.
وعبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، عن تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
04:42 PM
"التعاون الإسلامي" تواسي حكومة النيجر في ضحايا انهيار منجم للذهب
أدى إلى مقتل العشرات من العمال.. وحريق لفصول دراسية ومقتل 25 طفلًا
أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن مواساتها لحكومة وشعب النيجر، عقب انهيار منجم للذهب الأحد الماضي، الذي أدى إلى مقتل العشرات من العمال، إضافة إلى حريق لفصول دراسية أمس، أدى إلى مقتل 25 طفلًا بمنطقة مارادي جنوب النيجر.
وعبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، عن تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.