‬ أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن مواساتها لحكومة وشعب النيجر، عقب انهيار منجم للذهب الأحد الماضي، الذي أدى إلى مقتل العشرات من العمال، إضافة إلى حريق لفصول دراسية أمس، أدى إلى مقتل 25 طفلًا بمنطقة مارادي جنوب النيجر. وعبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، عن تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

"التعاون الإسلامي" تواسي حكومة النيجر في ضحايا انهيار منجم للذهب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-09 ‬ أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن مواساتها لحكومة وشعب النيجر، عقب انهيار منجم للذهب الأحد الماضي، الذي أدى إلى مقتل العشرات من العمال، إضافة إلى حريق لفصول دراسية أمس، أدى إلى مقتل 25 طفلًا بمنطقة مارادي جنوب النيجر.



وعبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، عن تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443 04:42 PM

"التعاون الإسلامي" تواسي حكومة النيجر في ضحايا انهيار منجم للذهب أدى إلى مقتل العشرات من العمال.. وحريق لفصول دراسية ومقتل 25 طفلًا





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‬ أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن مواساتها لحكومة وشعب النيجر، عقب انهيار منجم للذهب الأحد الماضي، الذي أدى إلى مقتل العشرات من العمال، إضافة إلى حريق لفصول دراسية أمس، أدى إلى مقتل 25 طفلًا بمنطقة مارادي جنوب النيجر.



وعبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، عن تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.