النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
المحكمة ردَّت دعواها التي ادَّعت فيها تعرُّضها للتعذيب

المحكمة الجزائية: التقارير الطبية وكاميرات المراقبة وإفادات العاملين والعاملات بالسجون والموقوفات أثبتت عدم صحة دعوى لجين الهذلول

الصحة العالمية: إصابات كورونا الأسبوعية في العالم تسجّل رقماً قياسياً

نصفها في الأمريكتين.. زادت 6 % أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن إصابات كورونا الأسبوعية سجّلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة، وأن نصف الإصابات في الأمريكتين.

وتظهر البيانات استمرار اتجاه تزايد الإصابات هذا الشهر مع بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت المنظمة ومقرها جنيف، في تقريرها الوبائي الأسبوعي، إن الحالات الجديدة زادت 6 % أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر.

وارتفعت الوفيات الجديدة 4 % أو نحو 79 ألفاً في الفترة نفسها.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصحة العالمية: إصابات كورونا الأسبوعية في العالم تسجّل رقماً قياسياً
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن إصابات كورونا الأسبوعية سجّلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة، وأن نصف الإصابات في الأمريكتين.

وتظهر البيانات استمرار اتجاه تزايد الإصابات هذا الشهر مع بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت المنظمة ومقرها جنيف، في تقريرها الوبائي الأسبوعي، إن الحالات الجديدة زادت 6 % أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر.

وارتفعت الوفيات الجديدة 4 % أو نحو 79 ألفاً في الفترة نفسها.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
08:41 AM

الصحة العالمية: إصابات كورونا الأسبوعية في العالم تسجّل رقماً قياسياً

نصفها في الأمريكتين.. زادت 6 % أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
44

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن إصابات كورونا الأسبوعية سجّلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة، وأن نصف الإصابات في الأمريكتين.

وتظهر البيانات استمرار اتجاه تزايد الإصابات هذا الشهر مع بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت المنظمة ومقرها جنيف، في تقريرها الوبائي الأسبوعي، إن الحالات الجديدة زادت 6 % أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر.

وارتفعت الوفيات الجديدة 4 % أو نحو 79 ألفاً في الفترة نفسها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,779
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,673
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,836
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,239

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة